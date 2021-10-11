«صحة» و«شخبوط الطبية» توقعان مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات لأعضاء «نكستكير»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والمعقدة والمشروع المشترك بين «صحة» و«مايو كلينك»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «نكستكير»، إحدى شركات «أليانز بالرتنرز»، مختصّة في تقديم إدارة شاملة لخدمات التأمين الصحّي لشركات التأمين وبرامج تأمين، لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأعضاء شبكة «نكستكير» في منشآت «صحة»، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وقال محمد حارب القمزي، المدير التنفيذي لخدمات المساندة في شركة «صحة»: تحرص «صحة» على تأكيد التزامها الراسخ بضمان وصول جميع أفراد المجتمع أينما كانوا إلى خبراء الرعاية والخدمات الصحية اللازمة في الوقت المناسب، باعتبارها ركيزة لقطاع الرعاية الصحية المستقبلية في الدولة.

وفي هذا الإطار، يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع «نكستكير» لتزويد أعضاء شبكتها بأفضل خدمات الممارسات الطبية والرعاية الصحية المتميزة، التي نشتهر بها، ونتطلع إلى الترحيب بهم في منشآت مجموعتنا الواسعة، وتزويدهم بالخدمات التي تلبي جميع احتياجاتهم.

ومن جانبه، قال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: في إطار جهودنا الرامية للتحوّل إلى وجهة طبية رائدة، تتركز أولويتنا الرئيسية على تعزيز منظومة شبكات التأمين الصحي، وتوسعة نطاق الوصول إلى خدماتنا أمام جميع أفراد المجتمع.

كما نحرص على تقديم مزيج فريد يجمع بين الخبرات الدولية والكفاءات المحلية، في إطار مفهوم الدروع الـ 3 الذي يشمل: الممارسة والتعليم والأبحاث، وتوفيرها لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع. ومع انضمام «نكستكير» إلى قائمتنا المتنامية من جهات إدارة التأمين الصحي، نتطلع معاً إلى تزويد مجتمع أبوظبي بأفضل خدمات الرعاية الصحية المتوفرة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار مساعي «صحة» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية للتوسع بنطاق وصول أفراد المجتمع إلى خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي.

وبعد توقيع الاتفاقية، يمكن لجميع أعضاء شبكة «نكستكير» اختيار ما يفضلونه من منشآت «صحة» أو مدينة الشيخ شخبوط الطبية، شريكاً موثوقاً لتزويدهم بما يحتاجون إليه من خدمات الرعاية الصحية المتميزة.

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