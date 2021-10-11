الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:06، والثاني عند الساعة 07:17، والجزر الأول عند الساعة 09:44، والثاني عند الساعة 23:52.

ونوه بأن بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:02، والثاني عند الساعة 03:06، والجزر الأول عند الساعة 07:58، والجزر الثاني عند الساعة 20:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى م الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 26 70 20

دبي 41 29 75 25

الشارقة 40 26 75 25

عجمان 38 28 75 25

أم القيوين 37 25 70 20

رأس الخيمة 38 27 75 15

الفجيرة 33 27 75 35

العين 39 26 70 15

ليوا 40 23 80 15

الرويس 38 22 85 30

السلع 37 22 85 25

دلما 34 27 70 30

طنب الكبرى 36 30 65 35

طنب الصغرى 36 30 65 35

أبو موسى 36 30 65 35.

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