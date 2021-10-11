رفع أول "علم أخضر" على حديقة مدينة السلع خلال العام

المصدر: وام

فازت بلدية منطقة الظفرة بخمسة أعلام خضراء ضمن جائزة العلم الأخضر الدولية وحصلت على "راية العلم الأخضر" الشارةِ الدولية الأرفع في إدارة الحدائق والمسطحات الخضراء.

واحتفلت البلدية برفع أول علم أخضر على مستوى الدولة خلال العام 2021 في حديقة مدينة السلع.

والحدائق الخمس الفائزة بالجائزة الدولية وهي حديقة السلع العامة، وحديقة المرفأ العامة، وحديقة مدينة زايد العامة للعام الثاني على التوالي، وحديقة زايد الخير بمدينة غياثي للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى الحديقة الشمالية بمدينة غياثي.

وتعتبر الجائزة المعيار الدولي والقياسي الأبرز لإدارة المساحات المفتوحة والترفيهية حول العالم، وتستهدف توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وفق معايير عالمية.

ومن المعايير التي حددتها الجائزة أن تكون الحديقة مكانا يحتفي بالزائرين والحفاظ على البيئة والتراث والتسويق، ومكانا صحيا وآمنا يتمتع بالسلامة، والمشاركة المجتمعية . وجائزة العلم الأخضر هي جائزة دولية تستهدف توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وفق معايير عالمية.

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