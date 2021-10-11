«الرقابة النووية» يوافق على منح رخصة تداول المواد النووية في الوحدة الثالثة لمحطة براكة

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على آخر المستجدات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية.

وتطرق النقاش إلى آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الرقابة والتفتيش للهيئة في الوحدة 1 والوحدة 2 من المحطة، بالإضافة إلى الاطلاع على مراحل الاختبارات المختلفة للوحدة 2، والتي تم ربطها مؤخرًا بالشبكة الوطنية لإنتاج الكهرباء.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على منح شركة نواة للطاقة رخصة تتعلق بحيازة وتداول وتخزين ونقل المواد النووية في الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية.

ويقوم المفتشون المقيمون التابعون للهيئة في المحطة بإجراء عمليات تفتيشية على مدار الساعة، إضافة إلى إرسال الهيئة مفتشين إضافيين للتحقق من التزام كافة المراحل بالمتطلبات الرقابية للهيئة.

كما ناقش أعضاء المجلس استراتيجية المصادر المشعة اليتيمة للفترة من 2021 لغاية 2026 والتي تحدد الأسس لوضع ترتيبات وطنية للوقاية من الاشعاع من المصادر المشعة والتي تقع خارج النطاق الرقابي والمعروفة بـ "المصادر المشعة اليتيمة". يذكر أن هذه الاستراتيجية تقوم على النسخة السابقة للفترة من 2015-2020 وتأخذ في الحسبان الدروس المستفادة منها.

وفي مجال التعاون الدولي للأبحاث والدراسات، وافق مجلس الإدارة على اتفاقية بين الهيئة والمعهد الفرنسي للوقاية من الإشعاع والسلامة النووية لتجديد التعاون في مختلف المجالات الفنية. ويشمل هذا التعاون المشروع البحثي لدراسة نماذج حركة النظائر المشعة في البيئة المحلية.

ومن ناحية أخرى، تستعد دولة الإمارات لاستضافة تمرين كونفكس-3 الدولي والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعقد في دولة الإمارات تحت عنوان «براكة الإمارات» في الفترة من 26-27 أكتوبر الجاري. وستشارك أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية في التمرين.

وتم إطلاع مجلس الإدارة على مخرجات التدريبات الرئيسية التي عقدت بنجاح لمدة 36 ساعة متواصلة في الشهر الماضي بمشاركة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وكان الهدف الرئيسي من التدريبات هو اختبار قدرة الهيئة على أداء دورها في حالة الطوارئ النووية من خلال التفعيل الكامل لمركز عمليات الطوارئ التابع لها، وقد عقدت التحضيرات الرئيسية تحت إشراف من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووفقًا للإطار الرقابي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وسيتم تطبيق الدروس المستفادة من التحضيرات الرئيسية قبل التمرين لضمان تنفيذه بنجاح.

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