"روبوتوك" أول موظف آلي في شرطة أم القيوين

المصدر: ‏ أم القيوين - عصام الدين عوض

تزامناً مع انطلاق معرض اكسبو 2020 دشن اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين أول بطاقة وظيفية لموظف آلي معني بالتحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال يحمل اسم (روبوتوك)، وهو عبارة عن مشروع أطلقته القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالشراكة مع دائرة أم القيوين الذكية، وقد باشر المحقق روبوتوك عمله رسمياً بتاريخ 3/10/2021 بعد فترة تجربة استمرت 3 سنوات حقق خلالها نتائج مبهرة في التحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال.

تطلعات

وأشار القائد العام لشرطة ام القيوين إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطلعات القيادة العامة لشرطة أم القيوين للمستقبل ومساهمتها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتأكيدها لدور الذكاء الاصطناعي في المرحلة القادمة..

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