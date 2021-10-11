الموارد البشرية برأس الخيمة: الخميس 21 أكتوبر عطلة المولد النبوي الشريف

المصدر: وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة أن عطلة المولد النبوي الشريف ستكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري وذلك تماشيا مع التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعية عملها ترتيبات خاصة.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى جميع العاملين في حكومة رأس الخيمة وشعب الإمارات .. سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات.

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