«وام» تتفق إعلامياً مع «تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات»

المصدر: كوراساو (البحر الكاريبي) ـ وام

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» اتفاقية تعاون إعلامي مع تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات «AIL» المنظمة الإعلامية التي تضم 22 شبكة تلفزيونية خاصة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

جاء ذلك خلال مشاركة «وام» في مؤتمر مؤسسة «إينكس ENEX» السنوي الذي عقد في جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي بأمريكا اللاتينية في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري بمشاركة مؤسسات إعلامية من 18 دولة حول العالم.

وقع الاتفاقية محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وجوان كارلوس مدير تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز روابط التعاون بين الجانبين في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي والسعي إلى تأسيس علاقات تعاون إعلامي مثمرة وتطويرها وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها لدى الجانبين.

تعاون

وأكد محمد الريسي أن اتفاقية التعاون الإعلامي مع تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات تأتي في إطار مواصلة تعزيز الشراكات مع كبرى المؤسسات الإعلامية على مستوى أمريكا اللاتينية بما يتماشى مع المشاريع الاستراتيجية التي تطلقها دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ويتسق في الوقت نفسه مع مبادئ «وثيقة الخمسين» وجهود الدولة في مجال إرساء مبادئ السلام والتسامح والحوار والأخوة الإنسانية عالمياً.

وقال إن من شأن هذه الاتفاقية تعزيز الحضور الإعلامي لدولة الإمارات ونشر رسالتها الحضارية والإنسانية لاسيما في ظل استضافة الدولة لـ«إكسبو 2020 دبي».

اتفاق

في سياق متصل، التقى الريسي بالتزامن خلال مؤتمر مؤسسة «إينكس ENEX» كلا من غيلمار بيساس رئيس وزراء جزيرة كوراساو، وتشارلز كوبر وزير الإعلام والاتصال، ورويساندر وسيجتجي وزير السياحة في كوراساو، كما زار والوفد المرافق مقر تلفزيون كوراساو وتعرف على فرص التعاون المشترك بين (وام) والمؤسسات الإعلامية في أمريكا اللاتينية لاسيما جزيرة كوراساو.

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