سيف وخالد بن زايد يزوران «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - وام

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، معرض «إكسبو 2020 دبي»، يرافقهما عدد من الشيوخ.

وحرص سموهما على زيارة عدد من أجنحة الدول المشاركة في الحدث الضخم المقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والذي يضم بين جنباته أجنحة 192 دولة، إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ونخب المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما جناح الإمارات، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، المفوض العام لجناح دولة الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ورافقتا سموهما داخل أروقة الجناح.

جولة

وقام سموهما بجولة داخل الجناح الذي يروي قصة الإمارات «موطن الحلم والإنجاز»، واستمعا لشرح حول معروضاته وأفلامه الوثائقية، التي تمثل قصة نشأة دولة الإمارات ورؤية القادة المؤسسين الرواد في بناء دولة حديثة متقدمة ترسخ ماضي الأجداد والتاريخ الأصيل.

وتبادل سموهما الأحاديث مع القائمين على الجناح الذي صمم على شكل صقر يستعد للانطلاق، وتفقد سموهما أقسام الجناح بما يضم من معروضات فريدة تنطلق من ثقافة مجتمع الإمارات الأصيل وقيمه الإنسانية الراسخة ويروي مسيرة الدولة ويقدم لمرتاديه تجارب إماراتية غنية في مضامينها، ويعرض رسائل الدولة في تعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم السلام والعدل واحترام الآخرين، ودعوة العالم للتواصل والترابط الإنساني، إلى جانب معروضات تمثل قيم شعب الإمارات الذي يتحلى بكرم الضيافة والتعايش والتسامح في ظل القيادة الرشيدة، وحرص سموهما على تقديم الشكر للقائمين على الجناح من الكوادر الوطنية.

وكان سموهما قد توقفا في ساحة الوصل، القلب النابض لـ«إكسبو 2020 دبي»، وحضرا جانباً من العروض الخلابة المقامة هناك.

واطلع سموهما بعد ذلك على جناح الرؤية، الذي يحتفي برؤية وقيم وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائد الملهم في تخطي المستحيل وتحويل التحديات إلى فرص، وشاهدا في محطات الجناح الثلاث، حكاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القيادية، وقصص النجاحات التي صنعتها العزيمة والإرادة والقيادة الاستثنائية.

كما اطّلع سموهما على تفاصيل جناح مملكة البحرين وتصميمه العمراني وما يقدّمه من برامج ومعارض تعكس ما تتمتع به البحرين، ودورها في خلق فرص واعدة في قيادة عقلية التجارة والابتكار، إضافة إلى ما يعرضه الجناح من البرامج الثقافية المصاحبة، التي أسهمت في إثراء مشاركة البحرين في «إكسبو 2020 دبي».

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