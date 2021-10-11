المصدر: (دبي - البيان)

أكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية، تسهم في تعزيز قيم السلام والإنسانية، مشيراً إلى أن لقاءات الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، تعزز الأمل في بناء الإخاء الإنساني، وثقافة التعايش واحترام التنوع بين البشر.

وقال عبد السلام للصحافيين، على هامش مشاركته في قمة قادة الأديان للتعليم والتغير المناخي والسلام، إن كل مرة يجتمع فيها قادة الأديان من ممثلي كل المعتقدات، تزداد القناعة بوجود مساحة كبرى جداً من المشتركات الإنسانية بين هذه الأديان، ما يمثل مصدر قوة كبرى، يمكن البناء عليها لمواجهة التطرف، وخطابات الكراهية والتمييز والعنصرية، والتصدي للنزاعات الدولية، لتحقيق السلام والتعايش في المجتمعات وبين الأمم.

وأضاف عبد السلام أنه يفخر بشدة، أن الأقدار وضعته في موضع قريب من الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مكنته أيضاً من الاقتراب من قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ولمس خلال هذا الوقت، الكثير من أوجه التشابه الإنسانية بين الرمزين الكبيرين.

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