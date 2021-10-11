مركز محمد بن راشد للثقافة ينظم مسابقة «فاذكروني أذكركم» الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

ينظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي المسابقة السنوية «فاذكروني أذكركم» في شهر نوفمبر المقبل للعام 2021 لجميع دارسي ودارسات قسم شؤون الدارسين في المركز.

وتُعنى المسابقة بدراسة الأدعية والأذكار وتستهدف المسابقة تشجيع قراءة وحفظ الأذكار الواردة في السنة النبوية الشريفة، ومعرفة الآداب ودراستها، والعمل بها في حياة المسلم، ليطبقها في حياته وتعاملاته اليومية.

وتم تقسيم المسابقة إلى 3 مستويات مختلفة، مراعاة لمستويات الدارسين والدارسات، الأول والمتوسط والمتقدم، بحيث يخص المستوى الأول المسلمين الجدد من سنتين فأقل، وهو دراسة المادة المقررة، وحفظ أدعية مختارة، بينما يشمل المستوى المتوسط والمتقدم، دراسة المادة المقررة، وحضور الشرح، وحفظ أدعية مختارة، حيث تتميز المسابقة بالاختبار الإلكتروني، إضافة إلى الاختبار الشفوي، والذي سيكون عبر برامج الاتصال المرئي (عن بعد)، فضلاً عن حصول المنتسبين في المسابقة على شهادات تقدير أو مشاركة.

وأشارت هند محمد لوتاه مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، إلى الجهود التي يبذلها المركز في خلق أجواء المنافسة في سبيل تدارس العلم وتعلمه، وتثقيف المسلمين والمسلمين الجدد، عبر حزمة من البرامج التنافسية والمسابقات، بهدف استدامة وسائل التشجيع للدارسين والدارسات في المركز، من مختلف الجاليات المقيمة في إمارة دبي، مؤكدة أنه يتم مراعاة تنوع الأعمار والمستويات بشروط وقواعد، تسهل على المنتسبين مشاركتهم في المسابقة السنوية للعام الجاري.

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