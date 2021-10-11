القافلة الوردية تطلق برنامجاً مجانياً متكاملاً لإجراء الفحوصات

المصدر: الشارقة - البيان

تزامناً مع «أكتوبر الوردي»، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أعلنت القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عن تقديم برنامج فعاليات متكامل، يتضمن فحوصات طبية مجانية، وجلسات استشارية مع فريق من الخبراء والأطباء، إلى جانب سلسلة من الندوات التثقيفية، وذلك لتلبية احتياجات المجتمع، بمختلف فئاته وجنسياته في الدولة، وخاصةً في ظل التحديات التي فرضتها أزمة جائحة «كورونا»، وأدت إلى إعاقة جهود التشخيص المبكر، ووصول المرضى إلى الخدمات العلاجية.

وفي ظل الدراسات الحديثة، التي أثبتت أن سرطان الثدي، هو أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعاً في العالم، متجاوزاً بذلك، ولأول مرة في عام 2020، سرطان الرئة، يأتي البرنامج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها القافلة الوردية، نحو ترسيخ رسالتها الرامية إلى نشر الوعي بضرورة إجراء الفحوصات المبكرة، من خلال توفير فحوصات ماموغرام مجانية، و12 ندوة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، باللغتين الإنجليزية والعربية، عبر 21 عيادة متنقلة، كما تنظم تحدي «خطوات وردية»، للعمل بصورة عاجلة على زيادة الوعي المجتمعي بمسببات المرض.

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ويعتبر سرطان الثدي، الأكثر انتشاراً في دولة الإمارات، حيث تم اكتشاف 1030 حالة جديدة عام 2020. وإيماناً منها بأهمية الكشف المبكر في تعزيز فرص العلاج والشفاء، تقدم القافلة خدمات تشخيصية وفحوصات طبية، وتصوير ماموغرام مجانياً، عبر 8 عيادات طبية متنقلة.

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