«تقنية الوطني» تطلع على تقرير حول تطوير الصناعات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

استأنفت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي عقد اجتماعاتها، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على تقريرها حول موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وعفراء بخيت العليلي، كما شارك عن بعد الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة الملا.

وقال يوسف البطران: إن اللجنة اطلعت على تقريرها حول موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، الذي سيتم مناقشته بحضور ممثلي الحكومة في جلسات قادمة وفق محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.

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