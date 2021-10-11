انخفاض في درجات الحرارة الخميس والجمعة بالإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يتراوح الطقس خلال الأيام القادمة بين الرطب والغائم أحيانا مع ميل درجة الحرارة للانخفاض يومي الخميس والجمعة.
وفيما يلي التفاصيل:
الاثنين:
رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الشرقية والشمالية - صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً نهاراً - تظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية.
الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الثلاثاء:
رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية وصحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً وتظهر بعض السحب شرقا.
الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء:
صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم / س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس:
صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل.
الرياح: شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة:
رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً مع انخفاض في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.