انخفاض في درجات الحرارة الخميس والجمعة بالإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يتراوح الطقس خلال الأيام القادمة بين الرطب والغائم أحيانا مع ميل درجة الحرارة للانخفاض يومي الخميس والجمعة.

وفيما يلي التفاصيل:

الاثنين:

رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الشرقية والشمالية - صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً نهاراً - تظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية.

الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء:

رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية وصحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً وتظهر بعض السحب شرقا.

الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم / س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل.

الرياح: شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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