«الجليلة التخصصي للأطفال» يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

كشف مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد في الإمارات المتخصص كلياً في طب الأطفال واليافعين، عن احتفاله باليوم العالمي للصحة النفسية، بإطلاق العديد من الأنشطة تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع: لنجعل هذا الشعار واقعاً»، لزيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية.

وتأتي مشاركة المستشفى في الحدث انطلاقاً من إيمانه بأهمية تنفيذ الاستراتيجيات الطبية التي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وعائلاتهم على حدٍ سواء، حيث يوفر أفضل الممارسات الدولية في التدخل العلاجي من خلال مركز التميز للصحة النفسية للأطفال واليافعين، المركز الأول من نوعه في المنطقة والمتخصص بتقديم تقييم شامل وخطة علاجية لمجموعة واسعة من الأمراض النفسية عند الأطفال واليافعين، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأسرهم.

ويقدم المركز خدمات رعاية فردية للأطفال عن طريق فريق متعدد التخصصات من الخبراء، مما يساعد على تقديم حل شامل يركز على الأسرة، ويوفر الدعم لباقي أفرادها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز