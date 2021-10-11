انطلاق مؤتمر أمراض وجراحة الأذن في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي صباح أمس بدبي فعاليات الدورة الـ9 من مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن والذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. ويركز الحدث حصرياً على أمراض واضطرابات الأذن والرأس والرقبة الأكثر خطورة، ويعقد كحدث فعلي مع مكون افتراضي، مما سيمكن الحاضرين من التواصل مع المتخصصين في جميع أنحاء العالم.

وسيستكشف مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن أبرز الأبحاث الطبية والتطورات العلاجية والتقنيات الرائدة التي يستخدمها كبار الجراحين والأطباء والخبراء.

وقال البروفيسور أشكان منفرد أستاذ الجراحة وجراحة الأعصاب، ومدير طب الأذن وطب الأعصاب في كلية جورج واشنطن للطب، والمدير المساعد لبرنامج قاعدة الجمجمة في مستشفى جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية: يعد مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن حدثاً ذا أهمية كبيرة ومنصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرة، ومكاناً يمكن للخبراء فيه مواكبة أحدث الدراسات والنتائج في هذا المجال سريع التطور.

تطور

وقال الدكتور تريسترام ليسر، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى ريناكرز، لانكشاير، المملكة المتحدة: شهد علاج أمراض الأذن في الإمارات العربية المتحدة ثورة منذ ظهور مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن. ومن المهم جداً في الوقت الحالي أن يستمر التواصل الفعلي بين الخبراء في مجتمع الأنف والأذن والحنجرة لمناقشة لأحدث التطورات والتغييرات في المجال.

وتناول الخبراء والمتخصصون خلال المؤتمر العديد من الموضوعات العلمية المهمة المتعلقة بطب الأذن مثل: الورم الصفراوي، واستئصال الخشاء، ورأب الطبلة، وزراعة القوقعة، وغيرها من الموضوعات المهمة الأخرى.

ويقام بالتوازي مع المؤتمر معرض متخصص يجمع بين 30 شركة محلية وعالمية في طب الأذن وطب الأعصاب وجراحة قاعدة الجمجمة، مما يعمل كمنصة لعرض أبرز التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى توفير فرص للتعاون وبناء جسور للتواصل مع الخبراء والمتخصصين في مجال طب الأذن.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث المتخصص في دورته التاسعة أكثر من 700 زائر ومشارك من المنطقة والعالم، وسيشهد مشاركة 47 متحدثاً خبيراً من أكثر من 26 دولة، والذين سيقدمون رؤاهم القيمة ويشاركون أحدث الأبحاث في طب الأذن وجراحة الأعصاب وقاعدة الجمجمة من خلال 63 جلسة علمية تتناول أهم الموضوعات التي تواجه الخبراء في المجال.

وإلى ذلك وفي إطار آخر افتتح عوض صغير الكتبي صباح أمس الدورة السادسة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة بحضور نخبة من أبرز الأسماء في مجال علم الأشعة والتصوير الشعاعي. وستستمر فعاليات هذا الحدث المتخصص لـ3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 2000 مشارك وزائر.

وتشمل الأجندة العلمية للملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات هذا العام عدداً من الموضوعات والتي سيناقشها 48 متحدثاً وخبيراً من خلال 70 جلسة علمية، ومنها: الذكاء الاصطناعي، وعلم الأشعة العصبي، وأشعة الأطفال، والتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير الشعاعي العضلي الهيكلي، والحماية من الإشعاع، و«كوفيد 19»، وغيرها من المواضيع الرئيسية في المجال.

طب العائلة

افتتح عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي صباح أمس بدبي فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة والذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويهدف المؤتمر الدولي لطب العائلة إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والأبحاث والابتكارات التكنولوجية والعلمية في قطاع طب الأسرة والارتقاء بالرعاية الصحية الأولية وتعزيز مفاهيم طب الأسرة والنهوض بالخدمات الصحيّة والوقائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز