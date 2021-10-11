«حمدان الطبية» تنظم ندوة عن الأمراض العصبية

المصدر: (دبي - وام )

تستأنف جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، سلسلة ندواتها الافتراضية، وتعقد مساء اليوم الندوة الثانية التي ستتناول موضوع «الأمراض العصبية: تعديل الخلايا الدبقية الدقيقة في مرض الزهايمر - علاجات مبتكرة أم مغامرة».

ويحاضر في الندوة الدكتور كريستيان هاس رئيس قسم الكيمياء الحيوية كلية الطب بجامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ بألمانيا، والحائز جائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة في الدورة 2005-2006.

ويدير الندوة الدكتور سهيل عبد الله الركن، استشاري أمراض الأعصاب ورئيس برنامج السكتات الدماغية ومدير البرنامج التدريبي لطب الأعصاب في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، فيما سيحصل المشاركون في الندوة على ساعة تعليم طبي مستمر واحدة معتمدة من جامعة الإمارات.

وأعرب عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن سعادته بنتائج الندوة الأولى، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة القائمة على رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الطبي ومتابعة كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي.

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