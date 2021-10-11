الإمارات تشارك العالم الاحتفال بيوم أمراض التهاب المفاصل

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

تزامناً مع اليوم العالمي لأمراض التهاب المفاصل الذي يصادف الـ 12 من شهر أكتوبر من كل عام نظمت جمعية أصدقاء مرضى المفاصل في الدولة وبالتعاون مع الجمعية الخليجية للمناعة وأمراض الروماتيزم أسبوع توعية، لتعزيز وعي المجتمع بالأمراض الروماتيزمية التي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، حيث يقوم جهاز المناعة بمحاربة خلايا ومكونات الجسم الطبيعية عوضاً عن محاربة الأجسام الدخيلة.

ويحدث الاضطراب في جهاز المناعة لأسباب عدة مثل التغيرات الهرمونية، وبعض الأمراض المعدية، وعوامل خارجية مثل التدخين، كما أن العامل الوراثي يلعب دوراً مساعداً، وفي بعض الأمراض يلعب العامل الوراثي دوراً رئيسياً، وفقاً للدكتورة سعاد هناوي استشاري أول أمراض الروماتيزم رئيس جمعية أصدقاء مرضى المفاصل نائب ورئيس الرابطة الخليجية للمناعة وأمراض الروماتيزم.

وقالت هناوي خلال افتتاح الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لأمراض التهاب المفاصل بمشاركة عدد من خبراء دول مجلس التعاون: إن الأمراض الروماتيزمية تعد

من أكثر الأمراض شيوعاً في العصر الحالي، حيث 1 إلى 3% من عموم الناس حول العالم يصابون بها، ويندرج ما يفوق على 200 مرض ضمن الأمراض الروماتيزمية، والتي تنجم عن عدم السيطرة عليها تفاقم حدة المرض والآلام الشديدة، ومضاعفات في مختلف أجهزة الجسم، وقد تؤدي إلى التأثير السلبي العام على حياة المريض وقدرته على التعايش مع المرض وممارسة حياته بشكل طبيعي.

تبعات

وأكدت هناوي: إن فهم طبيعة الأمراض الروماتيزمية وتوفر الأدوية البيولوجية شكل ثورة في المجال الطبي في السنوات القليلة السابقة، وبالتالي فإن التشخيص المبكر وسرعة العلاج يشكلان عاملين مهمين في التعامل مع الأمراض الروماتيزمية وتقليل التبعات الصحية المصاحبة، مما ينعكس إيجاباً على صحة الفرد المجتمع وتقليل العبء من على كاهل القطاع الصحي.

وبينت الدكتورة هناوي: إن الأمراض الروماتيزمية تعد من الأمراض المزمنة والتي تشترك في إصابة المفاصل أو مكونات أخرى من الجهاز العضلي، كما أنها تؤثر على الأعضاء الداخلية المختلفة في الجسم مثل جهاز القلب والشرايين، والجهاز الهضمي، والجهاز العصبي، والجهاز التنفسي، وغيرها من أعضاء الجسم المختلفة إذا لم يتم السيطرة عليها في الوقت المناسب، ولذلك من الأهمية بمكان التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية والسيطرة على النشاط الالتهابي المصاحب لها.

بدورها، أوضحت وحيدة عبد العزيز رئيس جمعية أصدقاء مرضى المفاصل: إن الجمعية ستقوم بالتعاون مع الرابطة الخليجية للمناعة وأمراض الروماتيزم، بتقديم محاضرات توعية للجمهور بهدف زيادة الوعي الصحي فيما يتعلق بالأمراض الروماتيزمية أملاً في المساعدة على التشخيص المبكر ومساعدة المرضى على فهم أوسع لطبيعة الأمراض الروماتيزمية وكيفية التعامل معها.

ومن المواضيع التي سيتم طرحها مرض هشاشة العظام، التصلب الفقاري، الأمراض الروماتيزمية لدى الأطفال، الأمراض المصاحبة لمرض الروماتويد الراثوي، مرض الذئبة الحمراء، والأعراض الجلدية المصاحبة للأمراض الروماتيزمية.

وبينت أن أسبوع التوعية يمثل مبادرة مهمة للحفاظ على صحة الأفراد.

محاضرات

قالت وحيدة عبد العزيز رئيس جمعية أصدقاء مرضى المفاصل: سيقدم المحاضرات نخبة من أطباء الروماتيزم والباحثين في الأمراض الروماتيزمية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة العديد من الجمعيات واللجان الطبية المتخصصة بأمراض الروماتيزم. وستقدم المحاضرات باللغة العربية يليها تقديم المحاضرات نفسها بالإنجليزية.

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