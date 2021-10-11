إنجاز 85 % من محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أكد محمد محمد صالح مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء أن نسبة الإنجاز في محطة أم القيوين الجديدة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، المحطة الأضخم من نوعها في المنطقة والتي تقوم بإنشائها الاتحاد للماء والكهرباء وصلت إلى 85%، كما أن متوسط عدد العمال في المشروع يبلغ نحو 4500 شهرياً، يعملون على الإنشاءات والتمديدات الكهربائية بالموقع، حيث تم إكمال قرابة 18 مليون ساعة عمل.

وأوضح أن المحطة تعد من أهم المشروعات التي من شأنها تحقيق الأمن المائي في الدولة وتحقيق مستهدفات استراتيجيته الوطنية، كما أنها مصممة وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بهذا المجال، وتعتمد على أحدث آليات ومعدات التشغيل مثل المحركات الكهربائية المزودة بتقنية Variable Frequency Drive لتقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في الإنتاج، كما تقام المحطة على مساحة تقدر بـ250 ألف متر مربع، في حين تبلغ إجمالي تكلفتها نحو 2.2 مليار درهم، وستخدم كافة المناطق التي تشرف عليها «الاتحاد للماء والكهرباء».

مراحل

وقال مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء: إن مراحل إنشاء المحطة تتم وفق المخطط الموضوع لها، حيث من المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وبدء المحطة إنتاجها الفعلي بمعدل 50 مليون جالون يومياً قبل نهاية العام الجاري 2021، لافتاً إلى أن إجمالي سعة الإنتاج ستصل إلى 150 مليون جالون يومياً بعد انتهاء كافة مراحل الإنجاز خلال النصف الثاني من 2022.

منظومة

وأوضح صالح: أن متوسط عدد العمال في المشروع يبلغ نحو 4500 شهرياً، يعملون على الإنشاءات والتمديدات الكهربائية بالموقع .

وكشف صالح عن منظومة متكاملة من المشروعات الخاصة بقطاع المياه ترتبط بالمحطة، وتتمثل في مشروعات رفع السعة التخزينية وزيادة طاقة الضخ، وذلك من خلال إنشاء 3 مراكز للتوزيع، ومحطة للضخ بالخريجة، وتوسعة محطة ضخ البريرات، وشبكات للنقل والتوزيع، وذلك بتكلفة إجمالية تناهز 1.2 مليار درهم.

محطة ضخ

وفصّل صالح لـ«البيان» تلك المشروعات على النحو التالي: مركزا توزيع الخريجة والغيل في رأس الخيمة بسعة إجمالية 200 مليون جالون، بالإضافة إلى مركز توزيع الحليو في عجمان سعة 40 مليون غالون، ويتزامن معها مشروع إنشاء محطة للضخ بالخريجة، وتوسعة لمحطة ضخ البريرات.

وقال: تعمل «الاتحاد للماء والكهرباء» في المرحلة الراهنة على عدد من مشروعات تمديد خطوط النقل والتوزيع في كل المناطق التابعة لها بالإمارات، ومن بينها 4 خطوط نقل من محطة تحلية المياه الجديدة، اثنان منها إلى مركز توزيع الخريجة مروراً بشارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد برأس الخيمة بطول 42 كيلومتراً، وخط إلى مركز توزيع أم القيوين بمحاذاة شارع الاتحاد بطول 33 كيلومتراً، والرابع إلى منطقة بطين السمر مروراً بشارع الشيخ محمد بن زايد بطول 21 كيلومتراً.

30 مليوناً

ولفت صالح إلى أنه من خلال المرحلة الأولى من المشروع والمقرر إنجازها نهاية العام الجاري 2021، سيتم نقل وتوزيع 30 مليون جالون يومياً من المحطة باتجاه إمارتي عجمان وأم القيوين، و20 مليون غالون إلى مناطق بطين السمر والجزيرة والرفاعة برأس الخيمة.

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