«الهوية والجنسية»: استخدام الهوية المطبوعة سيقل تدريجياً مستقبلاً

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد ناصر أحمد العبدولي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إن استخدام الهوية المطبوعة سيقل تدريجياً مستقبلاً خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تقنية الترابط والتكامل مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والبالغ عددها 56 مؤسسة حكومية اتحادية، وتسترجع البيان الخاص بكل متعامل دون الحاجة لقارئ بطاقة الهوية، وذلك من خلال التعرف على الشخص وبياناته من خلال بصماته الحيوية كبصمة الوجه والعين واليد.

وأضاف إن بطاقة الهوية الجديدة فعّالة لدى كل الجهات ولا تحتاج إلى تغيير قوارئ بطاقة الهوية، إنما عليها تحديث برنامج قراءة الهوية، حيث تم تعميم طريقة تحديث البرنامج على الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال اتباع خطوات أساسية، وهي تحديد نوع نظام التشغيل، واسم المؤسسة ونوع المؤسسة والبريد الإلكتروني هذا بالإضافة إلى تحديد بيانات الاتصال، وأشار إلى أن برنامج قارئ النسخة المطورة من بطاقة الهوية (SDK) والذي تمت مواءمته مع البطاقة الجديدة يتيح لمؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة قراءة بطاقة الهوية المطورة بكل سهولة ويسر من خلال الشريحة الإلكترونية وبثوانٍ معدودة، ويمكن الحصول عليه بزيارة الموقع الإلكتروني www.ica.gov.ae، من خلال تعبئة النموذج المرفق وإرساله إلى البريد الإلكتروني (vgadmin@ica.gov.ae) لمعالجة الطلب وتقديم رمز الدخول للمستخدم.

يذكر أن اعتماد مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقة الهوية الإماراتية يتمتع بمميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية، كما ترفع من مستويات الأمن الإلكتروني.

تدقيق

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بالتدقيق على الطلب المقدم سواء طلب الحصول على هوية جديدة أم تجديد أم استبدال خلال 24 ساعة، وتقوم بإصدار بطاقة الهوية مجددة على الأنظمة الإلكترونية، وبإمكان المتعاملين استخدامها كصورة لدى كل المؤسسات الحكومية والجهات المختلفة، حتى يتم إشعارهم من قبل شركات التوصيل باستلام البطاقة.

وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع شركات التوصيل لتوصيل البطاقات مع المتعاملين وعدم التأخير، ويجري حالياً أيضاً تسليمها من خلال فروع بريد الإمارات المنتشرة على مستوى الدولة .

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