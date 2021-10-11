«تدوير» يتعامل مع أكثر من 70 ألف طلب خدمة خلال 8 أشهر

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

تعاملت إدارة مكافحة الآفات في مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، منذ شهر يناير وحتى نهاية أغسطس الماضيين، مع 70,219 طلب خدمة مقدمة من المتعاملين.

يأتي ذلك في إطار حرص المركز على المضي قدماً في استحداث وتطوير الخدمات والسعي للوصول إلى أعلى مستويات الرضى لمتعامليه بمختلف فئاتهم.

وتشمل جهود المركز مكافحة كافة الآفات وأهمها البعوض والذباب والقوارض والصراصير الأمريكية، للحد من أية أضرار سلبية قد تسببها تلك الآفات .

وكانت نسب الإصابة بالآفات الناقلة للأمراض، بحسب البيانات الإحصائية للإدارة، موزعة خلال تلك الفترة بواقع 1.8 بالمئة للصراصير الأمريكية و1.9% للقوارض و1.8 % للذباب و0.6 % للبعوض.

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