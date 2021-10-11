«الصحة» تختتم برنامج «حقيبة الطعام المدرسية»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج «حقيبة الطعام المدرسية» ضمن فعاليات العودة إلى المدارس بالتعاون مع مجموعة «أباريل». ويهدف البرنامج إلى تمكين الوالدين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد حقيبة الطعام المدرسية لأطفالهم بشكل صحي، وتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي والابتعاد عن الوجبات ذات السعرات العالية.

سلوكيات غذائية

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة: أن برنامج «حقيبة الطعام المدرسية» الذي يندرج في إطار برامج التوعية التفاعلية لتعزيز الأنماط والسلوكيات الغذائية الصحية لدى الأطفال، حقق الأهداف المتوقعة نظراً للتفاعل الإيجابي من أفراد المجتمع، وثقتهم بأهمية ودور البرامج والأنشطة الصحية التي تنظمها الوزارة لتعزيز نمط الحياة الصحي.

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