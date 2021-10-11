الفجيرة تطلق مشروع الربط الإلكتروني لنظام مراقبة جودة الهواء

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشفت أصيلة المعلا، المدير العام لهيئة البيئة بالفجيرة، عن إطلاق الهيئة المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني لنظام مراقبة الانبعاثات الصادرة من المصانع مع شبكة مراقبة جودة الهواء بالفجيرة، بهدف مراقبة الانبعاثات المستمرة وتحسين جودة الهواء، لافتة إلى تنظيم ورشة تعريفية للمشروع بحضور شركات الأسمنت والصوف الصخري بالفجيرة، حيث تضمنت الورشة شرح أهمية وأهداف المشروع، وإرشادات التشغيل والمراقبة والإبلاغ في حالات الصيانة، والارتفاعات عن الحدود المسموح بها والمعتمدة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

موضحة أن الورشة ناقشت نظام الربط الإلكتروني لمركز مراقبة جودة الهواء بإمارة الفجيرة ومراحل الربط بين المصانع ومركز التحكم والمراقبة بالهيئة، وذلك بهدف تعزيز آلية ونظام مراقبة انبعاثات المصانع بشكل مستمر على مدار الساعة ومقارنتها بالمعايير الوطنية المسموح بها حفاظاً على جودة الهواء.

أول شبكة

وأضافت أن الهيئة تمتلك شبكة الأنف الإلكترونية، والتي تم إنشاؤها في عام 2019م، وهي أول شبكة من نوعها في الدولة لمراقبة الانبعاثات والروائح المزعجة، وتختص بغازات المركبات العضوية المتطايرة وكبريتيد الهيدروجين والأمونيا وغيرها، حيث تتكون الشبكة من 80 أنفاً إلكترونياً ثابتاً وأنفين متحركين تم توزيعها على كافة مناطق الإمارة، في منطقة الفجيرة البترولية ومنطقة السودة ومنطقة سكمكم، بالإضافة إلى مناطق القرية ومربح ومدينة الفجيرة .

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