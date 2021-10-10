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إكسبو 2020 دبي اليوم

خمس نصائح للسائقين عند تشكل الضباب «فيديو»

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  • البيان
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قدمت شرطة أبوظبي نصائح  للسائقين عند تشكل الضباب لتجنّب الحوادث والقيادة بشكل آمن خلال أوقات الضباب، مشددة أن على السائقين الالتزام بهذه التعليمات من أجل سلامتهم :
1- عدم استخدام الإشارات الضوئية الرباعية إلا في الحالات الطارئة.
2- التقليل من سرعة المركبة والقيادة بحذر.
3- الالتزام بخط السير وعدم التجاوز.
4- زيادة مسافة الأمان مع استخدام الأضواء المنخفضة.
5- في حال انعدام الرؤية يتم إيقاف المركبة في أقرب موقف آمن ومن ثم تشغيل الأضواء التحذيرية.
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