خمس نصائح للسائقين عند تشكل الضباب «فيديو»

المصدر: البيان

قدمت شرطة أبوظبي نصائح للسائقين عند تشكل الضباب لتجنّب الحوادث والقيادة بشكل آمن خلال أوقات الضباب، مشددة أن على السائقين الالتزام بهذه التعليمات من أجل سلامتهم :

1- عدم استخدام الإشارات الضوئية الرباعية إلا في الحالات الطارئة.

2- التقليل من سرعة المركبة والقيادة بحذر.

3- الالتزام بخط السير وعدم التجاوز.

4- زيادة مسافة الأمان مع استخدام الأضواء المنخفضة.

5- في حال انعدام الرؤية يتم إيقاف المركبة في أقرب موقف آمن ومن ثم تشغيل الأضواء التحذيرية.

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