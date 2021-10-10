خمس نصائح للسائقين عند تشكل الضباب «فيديو»
قدمت شرطة أبوظبي نصائح للسائقين عند تشكل الضباب لتجنّب الحوادث والقيادة بشكل آمن خلال أوقات الضباب، مشددة أن على السائقين الالتزام بهذه التعليمات من أجل سلامتهم :
1- عدم استخدام الإشارات الضوئية الرباعية إلا في الحالات الطارئة.
2- التقليل من سرعة المركبة والقيادة بحذر.
3- الالتزام بخط السير وعدم التجاوز.
4- زيادة مسافة الأمان مع استخدام الأضواء المنخفضة.
5- في حال انعدام الرؤية يتم إيقاف المركبة في أقرب موقف آمن ومن ثم تشغيل الأضواء التحذيرية.
خمس نصائح للسائقين عند تشكل #الضبابhttps://t.co/0wCJOK5t6E@ADPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MQJP3GT4Ji— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 10, 2021