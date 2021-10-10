منصور بن زايد يستقبل رئيس وزراء كازاخستان ويشهدان توقيع شراكة لتطوير المشاريع بين البلدين

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، معالي أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان والوفد المرافق له، وشهدا التوقيع على إعلان مشترك بين حكومتي البلدين الصديقين بشأن تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير المشاريع في الصناعات ذات الأولوية، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية واستثمارية متعددة.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برئيس وزراء كازاخستان والوفد المرافق له، ونقل له تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى قيادة كازاخستان الصديقة.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود تطوير الشراكة بين دولة الإمارات وكازاخستان لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ..مؤكدا سموه عمق علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين التي وُضع حجرها الأساس بفضل العلاقات المتميزة بين الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وفخامة نور سلطان نزارباييف الرئيس الأول لكازاخستان.

وتمنى سموه لمعالي أسكار مامين والوفد المرافق له، زيارة ناجحة وموفقة لدولة الإمارات وتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز علاقات الصداقة المتينة بين البلدين بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة.

وبحث سموه والضيف خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعرضا عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومعالي أسكار مامين على طابع بريد تذكاري مشترك صدر بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات، ومرور 30 عاماً على استقلال كازاخستان، حيث تم تنسيق مشروع الطابع بالتعاون بين بريد الإمارات وبريد كازاخستان.

وقع الإعلان المشترك بين حكومتي الإمارات وكازاخستان بشأن تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير المشاريع في الصناعات ذات الأولوية، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي آسيت إسيكشوف وزير الاقتصاد الوطني في جمهورية كازاخستان.

وتم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة و وزارة الزراعة في كازاخستان، وقعها معالي أحمد الصايغ وزير دولة، ومعالي اربول كاراشوكييف وزير الزارعة الكازاخستاني.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز أستانا المالي الدولي من طرف ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي ومختار بوهيف الرئيس التنفيذي لمركز أستانا المالي الدولي.

وتضمنت مذكرات التفاهم التي وقعها البلدان، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاستثماري والتطوير وبناء القدرات المتبادلة، وقعها ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي وسعادة يارنور ريسماغامبيتوف رئيس مجلس إدارة مركز أستانا المالي الدولي.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وبورصة أستانا الدولية (AIX)، وقعها سعادة سعيد بن حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسعادة رينات بيكتوروف رئيس تنفيذي أستانا للصرافة الدولية لمركز أستانا المالي الدولي.

كما جرى التوقيع على اتفاقية إصدار طوابع بريدية مشتركة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات، ومرور 30 عاماً على استقلال كازاخستان وقعها عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة "بريد الإمارات" و سعادة سيربك ساودابايف رئيس مجلس إدارة شركة "بريد كازاخستان".

حضر الاستقبال ومراسم توقيع الإعلان المشترك ومذكرات التفاهم معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.

كما حضرها من جانب كازاخستان .. معالي اربول كاراشوكييف وزير الزراعة، وسعادة الماسادام ساتكالييف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للرفاهية وسعادة جاسولان مادييف نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات وسعادة ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

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