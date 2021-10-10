"وكالة أنباء الإمارات" توقع اتفاقية تعاون إعلامي مع "تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات"

المصدر: وام

وقعت وكالة أنباء الإمارات " وام" اتفاقية تعاون إعلامي مع تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات "AIL" المنظمة الإعلامية التي تضم 22 شبكة تلفزيونية خاصة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

جاء ذلك خلال مشاركة "وام" في مؤتمر مؤسسة "إينكس ENEX" السنوي الذي عقد في جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي بأمريكا اللاتينية في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري بمشاركة مؤسسات إعلامية من 18 دولة حول العالم.

وقع الاتفاقية سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، والسيد جوان كارلوس مدير تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز روابط التعاون بين الجانبين في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي والسعي إلى تأسيس علاقات تعاون إعلامي مثمرة وتطويرها وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها لدى الجانبين.

وأكد سعادة محمد جلال الريسي أن اتفاقية التعاون الإعلامي مع تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات تأتي في إطار مواصلة تعزيز الشراكات مع كبرى المؤسسات الإعلامية على مستوى دول أمريكا اللاتينية بما يتماشى مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تطلقها دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ويتسق في الوقت نفسه مع مبادئ "وثيقة الخمسين" وجهود الدولة في مجال إرساء مبادئ السلام والتسامح والحوار والأخوة الإنسانية عالمياً.

وقال سعادته إن من شأن هذه الاتفاقية تعزيز الحضور الإعلامي لدولة الإمارات ونشر رسالتها الحضارية والإنسانية لاسيما في ظل استضافة الدولة لـ 192 دولة في إكسبو 2020 دبي الذي انطلق في الأول من أكتوبر الجاري، إلى جانب توسيع نطاق انتشار الخدمات الإعلامية لوكالة أنباء الإمارات وتعزيز حضورها كمزود إعلامي موثوق باللغات المختلفة على مستوى قارة أمريكا اللاتينية.

من ناحيته أكد السيد جوان كارلوس مدير تحالف أميركا اللاتينية للمعلومات أهمية التوقيع على اتفاقية التعاون مع وكالة أنباء الإمارات /وام/ بوصفها خطوة متقدمة تستهدف تأسيس تعاون بناء بين الطرفين وتعزيزه، منوهاً إلى أن من شأن الشراكة الجديدة بين الجانبين تعزيز قدرة محطاتنا التلفزيونية البالغ عددها 22 محطة على ربط مشاهدينا ومنطقتنا بهذا الجزء المهم من العالم والتعرف على ما تشهده دولة الإمارات من تقدم ونهضة شاملة في المجالات كافة ما يؤصل بدوره لمزيد من التلاقي والتعارف بين الشعوب وهو جوهر رسالة الإعلام البناءة حول العالم.

في سياق متصل التقى سعادة محمد جلال الريسي بالتزامن مع مؤتمر مؤسسة "إينكس ENEX" كلا من معالي غيلمار بيساس رئيس وزراء جزيرة كوراساو، ومعالي تشارلز كوبر وزير الإعلام والاتصال، ومعالي رويساندر وسيجتجي وزير السياحة في كوراساو، كما زار سعادته والوفد المرافق مقر تلفزيون كوراساو وتعرف على فرص التعاون المشترك بين /وام/ والمؤسسات الإعلامية في أمريكا اللاتينية لاسيما جزيرة كوراساو.

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