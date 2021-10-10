أطباء صحة نفسية يوصون بزيادة حملات التوعية للمترددين لأخذ لقاح كورونا

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد أطباء الصحة النفسية في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله برأس الخيمة، أهمية زيادة حملات التوعية بأخذ اللقاح المضاد لـ«كوفيد 19»، والتعريف بأهمية اللقاح ودوره في تعزيز مناعة الجسم لتفادي المضاعفات السلبية للفيروس، وخاصة لمن يعانون من الأمراض المزمنة، والتركيز على توضيح سلامة اللقاحات ومواقع تقديمها، بهدف زيادة تشجيع الفئات المترددة في أخذ اللقاح إلى التقدم للحصول عليه وضمان استمرار الأمان الصحي بين أفراد المجتمع وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد الدكتور محمد حشاد رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى عبيدالله، خلال ندوة «الصحة النفسية والدعم النفسي» التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تزامناً مع اليوم «العالمي للصحة النفسية»، أهمية تعزيز الصحة النفسية والصحة الجسدية على حد سواء لمختلف فئات المجتمع وخاصة الأسرة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والفئات التي تأثرت بشكل مباشر في ظل المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الضغوط النفسية تلعب دوراً كبيراً في وظائف الجسم، بالإضافة لتحديات تلك المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع مع عودة الحياة لطبيعتها، وتسريع عجلة التنمية والاقتصاد، لافتاً إلى أن الأفراد المتمتعين بالصحة النفسية يتميزون بالاتزان الانفعالي والاستقرار في الميول والاتجاهات الذاتية والاجتماعية، ويكون النجاح والتفوق في المجالات المهنية والعملية بأداء المهام، حيث يكون الفرد مقبلاً على الحياة محباً لها مستمتعاً بوسائل الراحة والسعادة المتاحة له وغالباً يكون إيجابياً متوقعاً للخير متفائلاً به.

وأشار إلى أن الشخص الصحيح نفسياً هو الذي يسيطر على انفعالاته ويعبر عنها بشكل يتناسب مع المواقف المختلفة، وعدم اللجوء إلى كبت الانفعالات أو إخفائها أو الخجل منها أو المبالغة في إظهارها، لافتاً إلى أن جائحة كورونا تسببت في انتشار الضغط النفسي والتوتر، ولذلك يجب التوسع في زيادة الحملات التي تستهدف تقديم الدعم النفسي لأفراد المجتمع وخاصة الفئات المترددة في أخذ اللقاح لضمان سلامة المجتمع والمحيطين بهذه الفئة.

وأوضحت الدكتورة شيخة المزيودي الشحي أخصائية نفسية، أهمية تقديم الجهات المختصة الدعم النفسي لأفراد المجتمع وتوضيح آليات توجيه الحفاظ على الصحة النفسية، والاهتمام بدراسة وعلاج المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على نمو شخصية الفرد وعلى المجتمع الذي يعيش فيه.

وأشارت إلى أن الصحة النفسية لها أهمية كبيرة في فهم كل ما يحدث من حولنا وفي فهم الأشخاص بطريقة صحيحة تجعل الفرد يسيطر بشكل كبير على عاطفته وتوجه ميوله ورغباته إلى طريق صحيح سوي، حيث تمكن الصحة النفسية الفرد من حل أي عقبة أو مشكلة فلا يمكن أن تقف أمامه، فنجد أنه يتمكن من المرور منها بشكل جيد من دون أن تؤثر عليه سلباً.

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