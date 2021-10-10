محمد بن زايد يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.

ورحب سموه في بداية اللقاء ــ الذي جرى في قصر الشاطئ ــ بزيارة الرئيس فيلكس تشيسكيدي والوفد المرافق إلى دولة الإمارات.. متمنيا لجمهورية الكونغو الديموقراطية الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس فيلكس تشيسكيدي.. علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تنميته على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس الكونغو.

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