تحذير مهم من شرطة دبي

المصدر: البيان

دعا العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتخفيض السرعات أثناء القيادة في الضباب.

وأوضح العميد سيف المزروعي أن الضباب الكثيف يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق خاصة السريعة مما يتسبب عنها وقوع عشرات حوادث السير بين العشرات من المركبات وتخلف ورائها خسائر بشرية ومادية، في حال لم يلتزم السائق بالنصائح والارشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة.

ونوه العميد سيف المزروعي إلى الإجراءات الواجب اتباعها خلال القيادة في أوقات الضباب منها خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات عن المسافة الاعتيادية، واستخدام جميع المركبات الأنوار في ساعات الصباح الباكر، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام الإشارات الأربعة أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط.

وأشار العميد سيف المزروعي إلى أن الدوريات المرورية ستكثف من تواجدها في مثل هذه الأوقات في الشوارع الخارجية لغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وكذلك القيام بعملية مسح على طول امتداد تلك الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتف الطريق والعمل على إبعادها إلى خارج حرم الطريق بعيداً عن مسار السيارات لمنع تعرضها للحوادث، منوهاً كثرة الحوادث التي تقع نتيجة توقف المركبات على جانبي الطريق، كما ستقوم الدوريات المرورية بالإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها الشاحنات نتيجة القيادة ببطء.

وطالب العميد سيف المزروعي، السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية والتأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطرة، إضافة إلى الخروج إلى العمل في وقت كاف تفادياً للتوتر الذي يصيب السائقين في حالة التأخير عن العمل. متمنياً السلامة للجميع.

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