"طرق دبي" تعقد الدورة السابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 26 ـ 27 يناير المقبل

المصدر: البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة الطرق والمواصلات، النسخة السابعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في يومي 26 و27 يناير المقبل، تحت شعار (نحو المستقبل)، في قاعة مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعهد إدارة المشاريع "PMI"، وسيبدأ التسجيل في المنتدى على الموقع الإلكتروني www.dipmf.ae، اعتباراً من 11 أكتوبر الجاري.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تعقد النسخة السابعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في موقع معرض إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الكبير الذي يستقطب 192 دولة، مشيراً إلى أن المنتدى سيناقش مفاهيم الإدارة الحديثة وتطبيقات المشاريع في كافة المجالات والتخصصات، مثل القيادة الملهمة، وإدارة المشاريع في الاقتصاد المشترك، والتفكير التصميمي وإدارة المشاريع المرنة، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، كما يناقش أيضاً مواضيع التحول المرن، وإدارة الفوائد، وعلم البيانات في إدارة المشاريع، والإدارة الرقمية، وإدارة مشاريع الفعاليات الكبيرة، ومستقبل التنقل الذكي، إضافة إلى إدارة المشاريع الهجينة، وإدارة الشركاء، وتطبيقات سلسلة الكتل في إدارة المشاريع، وسيشهد المنتدى عقد عدد من الدورات التدريبية التخصصية في إدارة المشاريع المرنة، واقتصاد المشاريع، ومكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، وإنترنت الأشياء وإدارة المشاريع، وتطبيقات سلسة الكتل في إدارة المشاريع.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يأتي في إطار حرص مدينة دبي للعب دور محوري في ريادة مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات، وكذلك أن تكون حلقة وصل تساهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة وضمن شتى المجالات انطلاقاً من كونها مدينة عربية الانتماء عالمية الطابع والتوجه، مؤكداً أن المنتدى نجح في ترسيخ مكانته باعتباره منصة عالمية يتم من خلالها طرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، إلى جانب وجود الشركاء المنظمين والمتحدثين العالميين، الذين يتمتعون بمعارف وخبرات تمتد لسنين طِوال في مجال إدارة المشاريع.

وأضاف: تعد إدارة المشاريع من الأدوات الفعالة في إدارة العمليات وتنظيمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وساهمت المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، في تغيير قواعد إدارة المشاريع والأعمال التجارية، والاقتصاد، ويُظهِر المنتدى كيفية تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع لضمان تحقيق أفضل النتائج.

إثراء المعارف

من جانبها قالت السيدة موزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع: حقق المنتدى في دوراته الست الماضية نجاحاً كبيراً من حيث الحضور من المتخصصين والمهتمين بإدارة المشاريع، والمتحدثين العالميين الذين استضافهم، والمواضيع التي تمت مناقشتها، حيث تم تنظيم (26) جلسة نقاشية، و(122) جلسة متزامنة، و(12) جلسة مغلقة، و(26) كلمة رئيسة و(10) ورشة عمل، و(16) دراسة، و(12) زيارة فنية، و(27) دورة تدريبية متخصصة، وبلغ عدد المشاركين فيها قرابة (10000) مشارك من أكثر من (45) دولة حول العالم، و(330) متحدثين من رواد الفكر في مجال إدارة المشاريع من مختلف دول العام.

وأضافت: ساهم المنتدى في إثراء معارف المؤسسات والأفراد حول مستجدات تحقيق التميز والنجاح في إدارة مشاريع البنية التحتية، مثل القيادة الفعالة، والاستراتيجيات الشاملة، والخطط المتكاملة، والحوكمة والرقابة، وإدارة المخاطر والتحديات، وتوظيف التقنيات الحديثة لإنجاح المشاريع، مشيره إلى أن إدارة المشاريع تلعب دوراً محورياً ومهماً في تحقيق الرؤى وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، لأنها تساعد على تحقيق الأهداف التنظيمية لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة.

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