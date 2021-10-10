"أبوظبي للتقاعد" يحدد آلية ضم سنوات الخدمة السابقة عبر رد مكافأة نهاية الخدمة

المصدر: البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإعفاء المؤمن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد من دفع تكلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من الراتب الحالي، حدد صندوق أبوظبي للتقاعد آلية لضم سنوات الخدمة السابقة عبر رد مكافأة نهاية الخدمة المستلمة.

ويستفيد من الإعفاء، الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير خدمات تقاعدية متميزة للمواطنين، المؤمن عليهم لدى الصندوق الذين صرفوا مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات خدمتهم السابقة قبل تاريخ 20 مايو 2020.

وللاستفادة من الإعفاء، يجب تقديم طلب لضم سنوات الخدمة السابقة خلال مهلة 3 أشهر، تبدأ يوم الأحد 17 أكتوبر 2021، ورد قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستلمة عن السنوات السابقة، والتي يمكن سدادها دفعة واحدة أو على أقساط لمدة 60 شهراً.

وبعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، يتعين على المؤمن عليهم تحمل تكلفة ضم سنوات الخدمة السابقة، والتي تحتسب على أساس نسبة الاشتراك الكاملة البالغة 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند تقديم الطلب.

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