قطعة شهر أكتوبر: وسام رئيس جمهورية أرمينيا لحاكم الشارقة

المصدر: البيان

اختارت دارة الدكتور سلطان القاسمي، ضمن مشروع "قطعة الشهر" وسام الشرف من رئيس جمهورية أرمينيا قطعةً لشهر أكتوبر، حيث منح الوسام لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تقديراً لرعاية سموه ودعمه لأعمال إعادة بناء مجمع هاغاردزين، الذي يعد صرحاً تاريخياً ثقافياً في الجمهورية الأرمينية، وأحد أبرز المراكز التعليمية والعلمية والثقافية المتقدمة في العالم خلال القرن الـ 13.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة تسلمه الوسام: "لقد لمسنا حب الشعب الأرميني للعرب وهو ليس حديثاً، وإنما متجذر في أعماق التاريخ، فخلال زيارتنا الأخيرة كان الشعب يرحب بنا ترحيباً لن ننساه، ولذلك نحن نبادلهم الحب والاحترام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى ما فيه خير بلدهم".

ومن جانبه عبر هوفيك إبراهميان ممثل الرئيس الأرميني آنذاك، بعد مراسم التقليد عن سعادته الكبيرة بوجوده ضيفاً في الشارقة، إمارة الثقافة والمعرفة وقال: "شرف كبير لي أن أقوم باسم رئيس جمهورية أرمينيا سيرج سركسيان بتسليم وسام الدولة لشخصية قدمت الكثير للعلم والمعرفة في العالم، ويحمل ذلك القدر من الثقافة والقيم الثقافية، ويقوم بكل ما هو ممكن لإغناء وإعلاء الثقافة والمحافظة عليها".

ويأتي هذا الإعلان عن قطعة الشهر استمراراً للمشروع الذي أطلقته دارة الدكتور سلطان القاسمي، والذي يهدف إلى تسليط الضوء بشكل شهري على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تمثل إنجازات استثنائية في مختلف المجالات العلمية والثقافية.

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