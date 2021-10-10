حمدان بن زايد: الأمن الغذائي أولوية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة القابضة، أن ملف الأمن الغذائي لدولة الإمارات يمثل أهمية كبيرة وأولوية رئيسية لاستدامة جودة الحياة واستمراريته في الدولة.

وقال سموه إن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها على تطوير رؤى واستراتيجيات مبتكرة في هذا المجال واهتمت بالعمل على تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أرضها ضمن المواصفات العالمية المعتمدة التي أقرتها المنظمات الدولية على اختلاف مسمياتها.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه في قصر النخيل اجتماع مجلس إدارة شركة الظاهرة القابضة - التي تمتلك شركة «القابضة» (ADQ) نسبة 50 % منها، بحضور عبد الحميد سعيد رئيس اللجنة التنفيذية للشركة وخديم عبد الله الدرعي العضو المنتدب وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات كانت سباقة في تبني استراتيجيات ومبادرات مبتكرة للحد من تغيرات المناخ وتقلبات الأسعار وتحديات سلسلة الإمداد، وكانت رؤية أبوظبي 2030 قطاع الأمن الغذائي والمائي، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في عام 2006 هي بمثابة الدافع الحقيقي لشركة الظاهرة للاستثمار في الخارج وبناء سلسلة إنتاج وإمداد متكاملة نجني ثمارها اليوم.

حلول

وأكد سموه أن دولة الإمارات كانت سباقة في إيجاد أهم الحلول الممكنة لمواجهة التحديات الغذائية في ظل الأزمات، وذلك من خلال تعزيز قدراتها وإمكانياتها لمواجهتها لا سيما في الأوضاع التي فرضتها عليها جائحة «كوفيد 19».

وأضاف سموه: تؤمن شركة الظاهرة القابضة بالتحديات التي يفرضها تغير المناخ مع التراجع المستمر في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتناقص موارد المياه المتاحة، لذلك فهي تحرص على إبقاء المياه والأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها.

ودعا سموه أعضاء مجلس الإدارة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة والسعي لأن تكون شركة الظاهرة القابضة شريكاً ومورداً مستداماً للمنتجات الزراعية والغذائية.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد اطلع خلال الاجتماع على الوضع المالي والإداري للشركة واستراتيجيتها وخطتها الخمسية واعتماد مشروع تحول الشركة للسنوات المقبلة إضافة إلى عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

واعتمد مجلس الإدارة تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة عبد الحميد سعيد وعضوية كل من خديم عبد الله الدرعي ومحمد حسن السويدي وخليفة السويدي والمهندس حسين سالم الكثيري. كما اعتمد المجلس تعيين خديم عبد الله الدرعي عضواً منتدباً للشركة.

يذكر أن شركة «الظاهرة القابضة» التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في المجال الزراعي، حيث تمتلك وتدير أكثر من 350 ألف فدان مروية بأفضل أنظمة الري الحديثة وتتخصص في زراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية مثل الأرز والدقيق والفاكهة والخضار وإدارة سلسلة الإمداد بكل مراحلها.

وتتواجد «الظاهرة» في 6 قارات وأكثر من 20 دولة، وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقاً حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف.

وعلى مدار السنوات الماضية تمكنت الشركة من القيام باستثمارات بارزة على سلسلة الإمداد بما فيها المجال اللوجستي، وذلك بهدف ضمان امتلاك شبكة قوية لضمان الإمدادات للموارد الرئيسية والأولية بما في ذلك وسائل النقل البرية وعمليات الشحن البحرية للبضائع. وحققت الشركة منذ تأسيسها ازدهاراً مميزاً معتمدة على استراتيجية فعّالة للاستثمار الأجنبي تجلت في سلسلة من عمليات الاستحواذ والشراكة مع منتجي الأغذية والأعلاف حول العالم.

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