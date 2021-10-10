1536 مؤسسة غذائية جديدة في دبي بمعدل «5.5» يومياً

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت بلدية دبي عن ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات الغذائية الجديدة التي تم افتتاحها في الإمارة منذ بداية العام الحالي مقارنة مع العام الماضي والأعوام التي سبقته.

وقال البلدية، لـ «البيان»: إن نحو 1536 مؤسسة غذائية جديدة انضمت إلى المؤسسات القائمة في الإمارة منذ بداية العام، بمعدل 5.5 مؤسسات يومياً، بعد الحصول على التراخيص اللازمة بممارسة أنشطتها الغذائية، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تتنوع بين مطعم، وكافتيريا، وشركة تموين، وبقالة، وسوبر ماركت.

وذكرت أن إجمالي المؤسسات الغذائية في دبي وصل حتى نهاية الشهر الماضي إلى 20 ألفاً و412 مؤسسة، في وقت أشارت فيه إلى أن الإمارة شهدت العام الماضي افتتاح 1303 مؤسسات مماثلة، بمعدل 3.5 مؤسسات يومياً.

ورأت أن ازدياد عدد المنشآت الغذائية في الإمارة منذ بداية العام، قياساً بالعام الماضي الذي شهد تراجعا للاقتصاد المحلي والعالمي نتيجة انتشار فايروس كورونا، بمثابة شهادة ثقة من المستثمرين بنجاح دبي في التغلب على آثار الجائحة على القطاع الاقتصادي الذي شهد تحسناً ملحوظاً منذ بداية العام وفق ما تشير إليه المؤشرات الدالة على ذلك، وهو كذلك «ثمرة التسهيلات التي قدمتها إدارة سلامة الأغذية للمستثمرين على صعيد الإجراءات، مع عدم التراخي في تطبيق اشتراطات الترخيص».

وقالت: «الازدياد المشار إليه يعكس كذلك ثقة المستهلكين بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الرقابية على المؤسسات الغذائية بمختلف أنشطتها لضمان صحة وسلامة الغذاء بالإمارة التي أصبحت من أفضل مدن العالم في هذا المجال، خصوصاً وأن دبي لديها منظومة رقابة ذكية ومحكمة على قطاع النشاط الغذائي».

وأضافت: «أثبتت سياسة الإمارات كفاءتها في مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة «كوفيد 19»، من خلال إجراء توازن استراتيجي لمختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية منها، لتخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على تنافسية الاقتصاد، ومنح المستثمرين ورواد الأعمال التسهيلات في الإجراءات المتعلقة بافتتاح منشآتهم».

وأكدت جاهزية الإدارات المختصة في بلدية دبي لمواكبة أي نمو مستقبلي في عدد المؤسسات الغذائية، وتعزيز الثقة بسلامة الغذاء من خلال تصميمها لمنظومة رقابية متكاملة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، عبر العديد من العمليات والأنظمة التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ذات الصلة.

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