«صندوق الزكاة» يعتمد 11مليون درهم لــ 17 مشروعاً

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

أعلن صندوق الزكاة في إحاطة إعلامية أمس، اعتماد لجنة الصرف في اجتماعها الأخير مبلغ 11 مليوناً و647 ألفاً و464 درهماً، استفاد منها نحو 650 أسرة تتضمن 2482 حالة، وتتوزع على 17 مشروعاً متنوعاً.

وتفصيلاً، شملت المشاريع مشروع متضرري كورونا الذي شمل 85 حالة وتم صرف مليون و300 ألف درهم، ومشروع العاطلين عن العمل حيث شمل 51 حالة وتم صرف 730 ألف درهم، ومشروع طلبة المدارس شمل 144 حالة وتم صرف 700 ألف درهم، ومشروع المرضى وشمل 7 حالات وتم صرف 200 ألف درهم، ومشروع ذوي الهمم وشمل 14 حالة وتم صرف 250 ألف درهم، ومشروع الأسر المتعففة شمل 12 حالة وتم صرف مليون درهم، ومشروع المطلقات وشمل 29 حالة وتم صرف 740 ألف درهم، ومشروع أسر السجناء وشمل 6 حالات وتم صرف 250 ألف درهم، ومشروع ضعف الدخل وشمل 147 حالة وتم صرف مليونين و 900 ألف درهم، ومشروع الأرامل وشمل 17 حالة وتم صرف 300 ألف درهم، ومشروع كبار المواطنين والمقيمين وشمل 21 حالة وتم صرف 340 ألف درهم، ومشروع المواطنات زوجات غير مواطنين وشمل 66 حالة وتم صرف مليونين و 280 ألف درهم، ومشروع طلبة الجامعات وشمل 28 حالة وتم صرف 330 ألف درهم. هذا وقدم صندوق الزكاة 15 إحاطة إعلامية حول اعتمادات لجنة الصرف خلال الأشهر الأربعة الماضية، و أعلن الصندوق أنه سيعقد إحاطة إعلامية كل أسبوعين.

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