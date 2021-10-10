حمدان بن محمد يعتمد إعطاء الأولوية لأفراد العائلة الواحدة للسكن في نفس المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق منصة رقمية، تتيح للمواطنين المسجلين في برنامج الإسكان تبادل المنح والأراضي والوحدات السكنية في ما بينهم، وفقاً لأولياتهم الشخصية.

كما اعتمد سموه منح الأولوية لتخصيص أراضٍ ومساكن لأفراد العائلة من الدرجة الأولى في نفس المنطقة، وذلك لضمان الحفاظ على منظومة «الأسرة الممتدّة»، التي تشكل عصب التماسك المجتمعي، بما يتسق مع حرص دولة الإمارات على بناء مجتمع مترابط.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن برنامج إسكان المواطنين في دبي، بميزانيته التاريخية البالغة 65 مليار درهم، يُعدّ أكبر مبادرة من نوعها لتطوير المناطق السكنية للمواطنين، وترسيخ منظومة الرفاه المجتمعي في إطار تكاملي وشامل.

وأوضح سموه أن «البرنامج الإسكاني الضخم سوف يسهم في خلق بيئة مثالية للعمل والحياة بدبي، والارتقاء بجودة الحياة للمواطن، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوطيد أصر التماسك المجتمعي».

وأضاف سموه: «إن تخصيص أراض ومساكن للتجمّعات العائلية من أقارب الدرجة الأولى يهدف إلى دعم مفهوم الأحياء العائلية في المدينة الحضرية.. بما يعمل على تربية الأبناء في بيئة أسرية مترابطة تعزز التماسك المجتمعي»، موضحاً سموه أن «توفير منصة لتبادل الأراضي والوحدات السكنية من شأنها أن تجعل المواطنين مساهمين فاعلين في اختيار الأنسب وبما يترجم احتياجاتهم وتطلعاتهم».

وقال سموه إن «برنامج إسكان المواطنين يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء منظومة حياة متكاملة تمتلك كل مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، وتعزيز النمو المستدام، لجعل دبي المدينة الأفضل للعمل والعيش في العالم»، لافتاً سموه إلى أن «توفير السكن الكريم للمواطنين، ضمن مختلف الشرائح المجتمعية، هو خطوة رئيسية لبناء مجتمع صحي ومنتج قادر على العمل والعطاء والإبداع في ظل منظومة تتوفر فيها كل شروط الأمن والأمان الاجتماعي».

كما دوّن سمو ولي عهد دبي عبر«تويتر»: «ضمن برامج إسكان المواطنين بدبي وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. اعتمدنا اليوم إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لأفراد العائلة الواحدة للسكن ضمن نفس المنطقة».

أيضاً غرّد سموه: «واعتمدنا اليوم أيضاً البدء بإنشاء منصة موحدة يستطيع من خلالها المواطنون تبادل المنح والأراضي والوحدات السكنية في ما بينهم.. لتقريب العائلات.. وتسهيل الانتقالات المناطق للأسر المواطنة.. ونبشر المواطنين بأن برامج الإسكان وسياساته هي محل متابعة مستمرة من محمد بن راشد آل مكتوم».

إسكان المواطنين

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي، وذلك ضمن البرنامج الحكومي لإسكان المواطنين، الذي يندرج ضمن مبادرات «خطة دبي الحضرية 2040» التي تصب في إطار الجهود الحثيثة لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات المستقبلية وتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري وترسيخ الأمن الاجتماعي وتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين.

ويشمل برنامج إسكان المواطنين توفير 4000 قطعة أرض لإسكان للمواطنين، وزيادة مساحة مناطق إسكان المواطنين لتصل إلى مليار وسبعمئة مليون قدم مربعة، وسوف يسهم برنامج إسكان المواطنين في تلبية احتياجات المواطنين السكنية لأكثر من 20 عاماً، من خلال التخطيط الأمثل للمساحات المتوفرة في الإمارة، بما يضمن استدامة مخزون الأراضي، حيث سيتم رفع قيمة القروض السكنية لتصل إلى مليون درهم للفئات المستحقة وفق اشتراطات ومعايير محددة، ومضاعفة عدد المستفيدين من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالإضافة إلى إيجاد بدائل متنوعة للوحدات السكنية، وتطوير مناطق إسكان المواطنين من خلال توفير متطلبات جودة الحيـاة فيها، بما فـي ذلك المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية.

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