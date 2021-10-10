جامعة زايد تطلق برنامجاً للدعم النفسي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جامعة زايد مبادرة تعد الأولى من نوعها في الدولة لتدريب عدد من الأساتذة والموظفين، وجعلهم مؤهلين لمعرفة واكتشاف المشكلات النفسية التي يمر بها الطلبة، وهو برنامج عالمي يطلق عليه اسم «ميسر الصحة النفسية» يستهدف تعليم أفراد من خارج قطاع الصحة النفسية مبادئ الدعم النفسي، وذلك احتفاءً بيوم الصحة النفسية العالمي الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام.

ويهدف برنامج «ميسّر الصحة النفسية» الذي أطلق في سنة 2015 في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدريب أفراد من خارج مجال الطب النفسي على مهارات تمكنهم من مساعدة الأشخاص المصابين بأمراض أو صدمات نفسية، وتوجيههم للإرشاد والعلاج، وذلك تلبية للحاجة المتزايدة على التوجيه والعلاج النفسي حول العالم.

ويعد مركز الإرشاد الطلابي بجامعة زايد أول مركز للإرشاد النفسي معتمد من قبل المجلس الوطني للمستشارين المعتمدين والشركات التابعة (NBCC) يقدم هذا النوع من التدريب لأشخاص خارج مجال الصحة النفسية في الدولة.

تدريب

وقالت الدكتورة منال صالح - مرشد نفسي أول ومسؤولة البرنامج: « دربنا لغاية الآن 38 فرداً، منهم 13 طالباً وطالبة، و25 أستاذاً وموظفاً، وبعد إتمام التدريب أصبح بإمكان هؤلاء المتدربين الذين صار يطلق عليهم «ميسّر الصحة النفسية» التعرف على الطلبة والأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة نفسية من خلال عملهم اليومي بالجامعة».

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