«صحة» توفر «اسكيتامين» لعلاج الاكتئاب

المصدر: أبوظبي- البيان

وفرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أحدث علاج لمرضى الاكتئاب، وذلك في إطار الاهتمام الكبير، والرعاية الطبية المتميزة، التي توليها للصحة النفسية لأفراد المجتمع.

وقالت الدكتورة ناهدة نياز أحمد، طبيب استشاري الطب النفسي في عيادات المنطقة الوسطى التابعة للخدمات العلاجية الخارجية، إن العلاج الجديد عبارة عن بخاخ اسكيتامين للأنف لعلاج الاكتئاب، ويستفيد منه المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم «بالاكتئاب المقاوم للعلاج» أو المرضى الذين جربوا العديد من مضادات الاكتئاب، وأنماطاً أخرى من علاج الاكتئاب ولم يستفيدوا منها أو كانت استفادتهم بسيطة.

وأضافت: إن بخاخ اسكيتامين للأنف علاج جديد يستخدم طريقة عمل جديدة، من خلال مسارات ومستقبلات مختلفة عن تلك المستهدفة من قبل في العلاجات التقليدية، ويعطى عن طريق الأنف في العيادة تحت إشراف طبي في المواعيد المحددة.

وأوضحت أن بخاح اسكيتامين حقق نتائج إيجابية مهمة، وأظهر نتائج واعدة، وأسهم في تغيير حياة مرضى الاكتئاب المزمن للأفضل بشكل كبير.

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