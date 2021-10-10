300 مشترك من جميع انحاء العالم في ندوة «الاستشارة الوراثية»

المصدر: (دبي- البيان)

عقد المركز العربي للدراسات الجينية؛ أحد مراكز جائزة حمدان الطبية، ندوته الافتراضية الخامسة عبر الانترنت، التي ناقشت موضوع «الاستشارة الوراثية» بحضور اكثر من 300 مشترك من جميع انحاء العالم.

وتحدث خلال الندوة الدكتورة منى صالح أستاذة مساعدة بجامعة الإمارات حيث ناقشت موضوع «عصر جديد من الاستشارات الوراثية» والدكتورة روان عواد أخصائية الجينوم بالولايات المتحدة، والدكتورة تمام خلف أخصائية الاستشارات السريرية –ايجيمنكس- الإمارات حيث تم استعراض موضوع «مناهج الاستشارة الوراثية للمتغيرات ذات الأهمية غير المؤكدة في العالم العربي»، وأدار الندوة ألان تايلور المستشار الوراثي بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز