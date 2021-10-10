إطلاق دليل «ارتقاء» لتحقيق التوازن للمرأة في الشركات الخاصة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت «نماء»، دليل ارتقاء، نظام الدمج والتوازن للمرأة في القطاع الخاص، المتاح لكافة الشركات محلياً وعالمياً، والذي يقدم مجموعة من الأدوات الاستراتيجية لتوحيد جهود وسياسات الدمج الاقتصادي والمستدام للمرأة في مختلف قطاعات العمل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة.

وتم إطلاق الدليل، الذي يعد خطوة نوعية نحو إنشاء منصة واسعة النطاق تهدف إلى دمج المرأة في كافة مجالات القطاع الخاص، خلال ندوة نظمتها عن بُعد «مؤسسة نماء» مؤخراً بالتعاون مع شركة «دالبيرغ أدفايزرز» العالمية للاستشارات بعنوان «من النظرية إلى التطبيق: الآثار الإيجابية لتبني القطاع الخاص سياسات داعمة للمرأة»، شارك فيها نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين وممثلين عن منظمات إقليمية وعالمية.

قدرات

ويدعم الدليل جهود تعزيز الاستدامة التي تبذلها المؤسسات والشركات، حيث تؤكد نماء من خلاله على ضرورة الإيمان بقدرات المرأة ورعاية مواهبها ودعمها في مسيرتها المهنية والاستثمار في إمكانياتها على النحو الأمثل، كما يمثل الدليل دعوة للعمل تتوجه بها المؤسسة إلى مجتمع قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين وخبراء الموارد البشرية والمناصرين لحقوق المرأة، للتعاون من أجل الارتقاء ببيئة العمل وترسيخ أسس التنوع والمساواة وتكافؤ الفرص.

ويعتبر الدليل أداة شاملة وسهلة الاستخدام تقدم للشركات خطوات واضحة في رحلتها نحو تبني الممارسات الداعمة للتمكين وتكافؤ الفرص، إذ يقدم إرشادات تتوافق مع احتياجات كل شركة أو مؤسسة خاصة لتمكينها من وضع خطة مدروسة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في بيئة العمل وتبني أفضل الممارسات والإجراءات لتجاوزها.

مبادرات

وحول إطلاق الدليل، قالت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «يترجم «دليل ارتقاء» توجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، التي تؤكد على أهمية المبادرات ذات التوجه العملي لتغيير واقع المجتمعات منخفضة ومتوسطة الدخل نحو الأفضل من خلال تفعيل دور كافة الفئات الاجتماعية وتمكين قدرات المرأة بشكل خاص وتعزيز الشراكة في التخطيط والتنفيذ وصناعة القرارات التي تؤثر على التوجهات الاقتصادية والتنموية».

وأضافت: «إن وجود عدد كبير من السيدات ضمن أي بيئة عمل لا يعكس بالضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فيها، فالواقع يثبت أن المرأة تواجه تحديات عديدة تتمثل في معاملتها بطريقة غير عادلة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز