شرطة دبي تحقق 91.1 % في مؤشر إسعاد المجتمع

المصدر: دبي-البيان

تفقد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء رفيع على مؤشرات أداء الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والتي تضمنت المؤشر الاستراتيجي لإسعاد المجتمع، محققة نسبة 91.1% العام الماضي، في حين حققت 97.6% في السعادة الوظيفية للإدارة العامة خلال العام الماضي، و95.9% في سعادة الشركاء، و91.6 في رضا أعضاء نادي الضباط، و91.1% في الرضا عن المبادرات المجتمعية، فضلاً عن تحقيق 91.2% في الرضا عن نشر المعلومات العام الماضي.

جهود مجتمعية

كما اطلع على إحصائيات إدارة العلاقات المجتمعية للعام 2020 حيث وقعت شرطة دبي 193 مذكرة تفاهم، ووصل عدد شركاء شرطة دبي إلى 230 شريكاً موزعين على العديد من المجالات منها الأمني، الخدمي، الإداري، المروري.

واستمع اللواء أحمد رفيع إلى الاعتمادات في أدلة العمل والبالغ عددها 15 دليل عمل وسياسة، إلى جانب الاطلاع على إحصائيات إدارة التوعية الأمنية والتي قدمت خلال العام الماضي 3056 برنامجاً توعوياً، لتساهم في تعزيز توعية المجتمع بالظواهر السلبية والأمنية.

كما استمع إلى شرح حول المبادرات الإدارية التي نفذتها الإدارة للموظفين بهدف تحفيزهم وإسعادهم، وهو ما أسهم في ارتفاع السعادة الوظيفية إلى 97.6%، كما قامت الإدارة بتنظيم 21 ورشة عمل و5 دورات داخلية و34 دورة تدريبية ضمن خطة التدريب، و58 دورة إلكترونية، وتحفيز 429 موظفاً، في حين بلغت نسبة الرد على المراسلات 100%.

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