تطوير وتوسعة محطة نزوي للتخزين الجوفي إلى 500 مليون غالون

المصدر: الشارقة ـ البيان

بدأت إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة محطة نزوي للتخزين الجوفي لزيادة كفاءتها من (50) مليوناً إلى (500) مليون غالون لتشكل مركزاً أساسياً للتخزين الاحتياطي والإستراتيجي للمياه لمدينة الشارقة، والتي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ أو على أساس منتظم ضمن فترات الذروة خاصة خلال أشهر الصيف عند ارتفاع الطلب على المياه.

وأوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه بالهيئة أنه من خلال المحطة سيتم توفير (5) ملايين غالون مياه لمدة (100) يوم في العام لفترة الصيف وتوفير (20) مليون غالون لمدة 25 يوماً في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن نتائج الاختبارات الجيولوجية والهيدرولوجية والكيميائية التي أجريت في الموقع، واستناداً إلى النماذج الرقمية التي أُعدت، أكدت ملاءمة موقع نزوي لأن يكون مركزاً حيوياً لتخزين المياه واستخراجها عند الحاجة ولاستكمال هذا المشروع الإستراتيجي تمت دعوة شركة دورنير الألمانية للاستشارات لوضع التصاميم النهائية لتكملة المشروع، وجاري العمل في المشروع من خلال تجميع وتدقيق البيانات الحالية ومدى الاحتياج لبيانات إضافية تدعم تكملة المشروع بنجاح 100%.

وأضاف أنه تم اقتراح إنشاء محطة نزوي للتخزين الجوفي خلال عامي 2006م -2007م كموقع تجريبي لمعرفة مدى إمكانية نجاح تقنية التخزين والاسترجاع الجوفي (ASR)، وتمت التجربة بنسبة نجاح عالية حيث تم إنشاء وتجهيز الموقع وحفر 7 آبار حقن واسترجاع 19 بئراً مراقبة ويتم إنتاج مليون جالون من المياه لمدة 120 يوماً خلال دورتين وبلغت نسبة الاسترجاع الفردية للآبار (82 %) تقريباً، أما نسبة الاسترجاع الإجمالية للموقع فقد بلغت نسبة ( 95 %) وجارٍ عمل الدورات التخزينية ( دورة رقم 28 بالنظام الأول والدورة رقم 16 بالنظام الثاني).

وأكد أنه سيتم في مشروع التوسعة مراقبة الموقع آليا من خلال برامج التشغيل والمراقبة (اسكادا) للتأكد من الحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي لحالات الطوارئ ولفترات طويلة.

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