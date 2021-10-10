ورشة افتراضية حول شروط جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة عمل افتراضية لشرح معايير جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، قدمها النقيب حميد خلفان الكندي رئيس قسم التميز المؤسسي بالقيادة، عبر الاتصال المرئي، بحضور النقيب نادية عبدالرحمن الحوسني مدير فرع لجان فرق العمل، والنقيب أحمد سلطان الحساني مدير فرع التخطيط الاستراتيجي، والملازم أول عبدالله راشد الكندي القائم بأعمال مدير فرع الاستراتيجية بمكتب القائد العام، إضافة إلى عدد من المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة الشارقة وتمثلهم الأستاذة ندى الهاجري منسق عام جائزة الشارقة، والأستاذة سارة العتيبي تنفيذي جوائز التميز.

تعزيز

وبيّن النقيب الكندي الأهداف التي تسعى لتحقيقها الجائزة على مستوى الإمارة، والمتمثلة في تعزيز مكانة مدينة الشارقة وجهة ملهمة للعيش والعمل والاستثمار، إلى جانب نشر الحوكمة المؤسسية، وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل، وتطوير مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع، مستعرضاً، معايير الجائزة، حيث تمثل المعيار الأول في الأمن والسلامة، والثاني في الاستدامة الاقتصادية، بينما جاء المعيار الثالث متعلقاً بالمسؤولية المجتمعية، كما أشار خلال الورشة إلى أهم الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالاشتراك بالجائزة.

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