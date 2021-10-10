انخفاض أسعار الأسماك في الساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أكد سليمان الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة ورئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، تراجع أسعار الأسماك في أسواق الساحل الشرقي نظراً لوفرة المعروض من جميع أنواع الأسماك الطازجة، وذلك بعد اعتدال حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة إلى جانب استقرار الحالة المدارية التي سادت بحر عمان، لافتاً إلى عودة الأسماك من أعماق البحر بعد هروبها خلال فصل الصيف بحثاً عن الأماكن الباردة، لتصبح الأسماك المحلية متاحة بكثرة على طاولات البيع في الأسواق، التي لبت احتياجات السكان.

واكد الخديم أن التوافر الكبير للأسماك في السوق المحلي كان نتاج مجهود كبير وسعي مستمر للصياد المواطن لدعم مهنة الأجداد، موضحاً انهم في الجمعية مازالوا يتلقون حتى الآن شكاوى حول تراجع بعض الصيادين عن المهنة بسبب ارتفاع متطلبات وتكاليف الحياة لديهم، نظراً لارتفاع أسعار «البترول» وغياب دعم المحروقات الذي يضع ضغوطاً كثيرة على الصياد، إلى جانب ارتفاع أسعار معدات الصيد ووجود رسوم سنوية لجهاز التعقب للقوارب التي تصل إلى 1100 درهم تقريباً وتؤدي إلى عدم تحقيق الصياد إلى أرباح تغطي مصاريفه اليومية.

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