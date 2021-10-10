«شخبوط الطبية» تطلق أنشطة للتوعية بسرطان الثدي

المصدر: أبوظبي- البيان

تستضيف مدينة الشيخ شخبوط الطبية، خلال أكتوبر الجاري، أنشطة للتوعية والتثقيف، حول كل ما يتعلق بسرطان الثدي، ويشمل ذلك منصّة الأنشطة خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر، التي تتيح مقابلة الأطباء والممرضات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومناقشة الاستفسارات والمخاوف المتعلقة بسرطان الثدي، والتعرف إلى المزيد حول عوامل الخطر والإصابة، وطرق العلاج، والعادات اليومية البسيطة للحدّ من المخاطر، فيما سيظهر مبنى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مضاءً باللون الوردي، طوال شهر التوعية بسرطان الثدي، في أكتوبر، بهذه المناسبة.

في إطار فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي، الموافق لشهر أكتوبر من كل عام، يحظى مفهوم الرعاية الشاملة بتركيز كبير لدى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ويشمل مجالات الاهتمام الرئيسة، المتعلقة بسرطان الثدي، بدءاً من التثقيف والتعليم، وصولاً إلى نموذج الرعاية الصحية متعددة التخصصات.

وقال الدكتور شهروخ هاشمي استشاري ورئيس قسم طب الأورام وأمراض الدم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تقام المبادرة السنوية للتوعية بسرطان الثدي، خلال شهر أكتوبر من كل عام، للارتقاء بمستوى وعي المجتمع حول تأثيرات هذا المرض».

وقالت الدكتورة ناهد بالعلا استشارية جراحة الثدي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «لا يقتصر تشخيص الإصابة بمرض يُغير الحياة مثل سرطان الثدي، على تأثيراته الجسدية فحسب، بل يُعتبر التشخيص نفسه شكلاً آخر للسرطان، بما له من تأثيرات نفسية واجتماعية قوية، قد تؤدي إلى انخفاض الشعور بقيمة النفس، وتقديرها، وتكوين صورة سلبية عن الذات».

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