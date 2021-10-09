حملة توعوية لـ«أصدقاء مرضى التهاب المفاصل» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن إطلاق حملة توعوية، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل الذي يصادف 12 من أكتوبر من كل عام، وتتضمن الحملة التي تستمر حتى نهاية العام الحالي وتأتي تحت شعار «في يديك، اتخذ الإجراء» العديد من الفعاليات التوعوية والمؤتمرات الطبية والأنشطة الرياضية، وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي لأفراد المجتمع بأمراض التهاب المفاصل وسبل علاجها والوقاية منها، ومناقشة أحدث أساليب التشخيص والعلاج، بهدف المساهمة في رفع مستوى الرعاية الصحية والعلاجية، المقدمة لمرضى التهاب المفاصل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية في مقر المجلس بحضور وحيدة عبد العزيز رئيسة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وصلاح الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، وماجد الشامسي نائب رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، والمهندس فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء الشريك الاستراتيجي للجمعية، وسعيد العاجل خبير رياضي من مجلس الشارقة الرياضي وعدد من أعضاء ومتطوعي ومتطوعات الجمعية، وحشد من الإعلاميين.

وأشارت وحيدة عبد العزيز إلى أن اليوم العالمي لالتهاب المفاصل يمثل مناسبة سنوية تحرص الجمعية من خلالها على إطلاق فعاليات وبرامج مبتكرة، وذلك في إطار حرصها على رفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع بمرض التهاب المفاصل وترسيخ نمط الحياة الصحي كممارسة يومية للوقاية من مرض التهاب المفاصل وسائر الأمراض المزمنة، وذلك بهدف تعزيز جهود إمارة الشارقة لتكون المدينة الصحية الأولى في المنطقة والعالم، تماشياً مع توجيهات ورؤى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وأوضحت وحيدة عبد العزيز إلى أن الجمعية سعت ضمن مبادرات وفعاليات اليوم العالمي لالتهاب المفاصل هذا العام على تحقيق التنوع والشمولية، وذلك من خلال تنظيم ورش توعوية علمية ومحاضرات ومنتديات طبية وأنشطة عملية تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق دعم مادي ومعنوي لمرضى التهاب المفاصل، وتشجيع أفراد المجتمع إلى تبني أنماط حياة صحية، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية والعلاجية لمرضى التهاب المفاصل وفق أفضل المعايير العالمية، وتمكينهم من الوصول إلى حلول مبتكرة لمساعدتهم على الشفاء، معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الشركاء الاستراتيجيين على دعمهم المتواصل للجمعية في سبيل إنجاح مبادراتها وتحقيق مستهدفاتها.

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