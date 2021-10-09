عدد جديد من «القضاء والقانون» إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي العدد التاسع من مجلة القضاء والقانون بنسخة إلكترونية، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، برفع كفاءة النظام القضائي وتجويد الخدمات العدلية، عبر إثراء البحث العلمي في المجالات القانونية والقضائية، بما يلبي متطلبات التطور المجتمعي في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأوضحت دائرة القضاء أن العدد الجديد من مجلة «القضاء والقانون» صدر بمتابعة وإشراف من المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وتضمن بحوثاً محكمة تناولت مواضيع قانونية وقضائية متعددة واكبت المستجدات القضائية والتشريعية في ضوء الواقع الاجتماعي، من ضمنها: ندوة مواجهة غسيل الأموال في ضوء التشريع والتعاون الدولي، وفصل الموظف متعاطي المخدرات، والمحاكم عن بعد حول العالم ومستقبل التقاضي، والحماية الجنائية للتراث الثقافي الإماراتي، والذكاء الاصطناعي في البحث الجنائي بين الإسهامات والإشكالات، إضافة للمستجد من أحكام محكمة النقض، وعرض لبعض المصطلحات القانونية، مشيرةً إلى توفر العدد الجديد من المجلة ضمن النظام الإلكتروني للمكتبة المركزية للدائرة.

من جهةٍ أخرى، أكدت دائرة القضاء حرصها على نشر البحوث العلمية والدراسات المتخصصة، ومتابعة الاجتهادات القضائية وما يطرح من إشكالات متجددة، والعمل على مواكبة الإشكالات التي تفرزها التحولات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، والتي تستلزم البحث عن حلول قانونية واجتهاد فقهي قائم على روح التشريعات المحلية دون تجاهل تطورات التشريعات على مستوى العالم، وذلك بهدف مواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، وبما يلبي الطموحات والرؤى المستقبلية لحكومة أبوظبي.

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