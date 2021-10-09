«الأعلى للأسرة في الشارقة» يشارك بورشة تعريفية لجائزة الأداء المالي المتميز

المصدر: الشارقة – البيان

شارك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة ممثلاً بقسم الشؤون المالية في ورشة تعريفية للدورة الخامسة لجائزة الأداء المالي المتميز 2021، التي نظمتها دائرة المالية المركزية بالشارقة لجميع المؤسسات التابعة لقرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

وتم خلال الورشة التي انعقدت في مقر المجلس وقدمها ناصر الكشواني أمين عام الجائزة استعراض أهم المعايير الرئيسة والفرعية للفئات الفردية وللفئات المؤسسية ولفئات المبادرات والمشاريع، والإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بكل مؤسسة، وبين الكشواني أن جائزة الأداء المالي المتميز، تهدف إلى تكريم الجهات الحكومية المتميزة مالياً والأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي، تقديراً لجهودهم في دعم خطط الحكومة الرشيدة من خلال رفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد وحفظ المال العام، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة لتعزيز التنمية والازدهار في الإمارة.

استراتيجية المجلس

وأكد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، حرصه على استضافة هذه الورشة والمشاركة بها انطلاقاً من استراتيجية المجلس التي تهدف إلى تحقيق التميز والإبداع من خلال منظومة مالية كفء عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد المالية، وتحسين عملياتها وأنظمتها ورقابتها، بما يعزز كفاءة الإنفاق، ويرفع مستوى الفعالية في إدارة الموارد المالية، والحفاظ على المال العام، والنهوض بمستوى الكوادر المالية لتحقيق الغايات المنشودة في التنمية والتطوير، بما يتوافق مع توجهات ورؤى حكومة الشارقة وقيادتها الرشيدة.

تعريف بالجائزة

وتضمنت الورشة تعريفاً بالجائزة وأهميتها واستعراض فئاتها التي تنقسم إلى الفئات المؤسسية المتميـزة، وفئات المشاريع المتميــزة والفئات الفردية المتميــزة، كما تغطي جائزة الأداء المالي المتميـز بدورتها الخامسة الجهات الحكومية والمستقلة والأميرية والتعليمية، وتشتمل على 17 فئة هي الجهة الرائدة في الأداء المالي، والجهة الرائدة في تطبيق معايير الموازنات، والجهة الرائدة في تطبيق معايير الحسابات، والجهة الرائدة في تطبيق معايير المشتريات، والجهة الرائدة في تطبيق معايير الإيرادات، والجهة الرائدة في تطبيق معايير التدقيق والرقابة المالية، والجهة الرائدة في تطبيق معايير مشاريع ترشيد النفقات، والجهة الرائدة في تطبيق معايير مشاريع الابتكار المالي، والمدير المالي الـمتميـز، ورئيس القسم المالي الـمتميـز، ومحلل الموازنات الـمتميز، والمحاسب الـمتميز، وضابط المشتريات الـمتميـز، والمدقق المالي الـمتميـز، والموظف المالي الشامل الـمتميـز، والموظف المالي الجديد الـمتميـز، والموظف ذو الخدمة المتميزة لأكثر من 25 عاماً.

يشار إلى أن جائزة الأداء المالي المتميز، هي جائزة سنوية جاءت فكرتها لتجذر ثقافة التميز وتطور الفكر المالي على الصعيدين الإجرائي والعملي، لإضفاء هوية واحدة على مختلف الجهات الحكومية العاملة في حكومة الشارقة عنوانها الكفاءة والتميز في إدارة المال العام.

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