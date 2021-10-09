«الاتحاد العالمي للمعاقين» يكرم الجهات المطبقة للمعايير البيئية لذوي الإعاقة

المصدر: الشارقة - البيان

كرم الاتحاد العالمي للمعاقين في مقره الرئيس في الشارقة الجهات والهيئات المطبقة للمعايير البيئية لذوي الإعاقة، ومنحها شهادات اعتمادها كجهات صديقة لذوي الإعاقة إثر تطبيقها للمعايير البيئية العالمية للمعاقين، وذلك في حفل أقيم صباح السبت بفندق الأوشيانيك بخورفكان.

وشهد الحفل الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، والدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين.

دور حيوي

وعبر الدكتور طارق سلطان بن خادم عن بالغ التقدير والاعتزاز بكافة إنجازات وجهود الجهات المكرمة، ودورها الحيوي في تمكين ذوي الإعاقة وإيجاد البيئات الداعمة والمؤهلة لتفعيل مساهماتهم في الحياة، وإحداث نقلات حضارية تضاف لإنجازات دولة الإمارات في النهوض بالإنسان.

وأكد أن كافة هذه الإنجازات جاءت إثر المساعي الدؤوبة التي بذلتها القيادة الرشيدة بدولة الإمارات منذ البدايات تجاه قضايا وشؤون وحقوق أصحاب الإعاقة. وثمن باعتزاز التوجيهات السامية والمتابعات الحثيثة لنصير المعاقين الأول، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

المكرمون

وشمل التكريم 15 مؤسسة وجهة، من بينها هيئة مطار الشارقة الدولي، ومجمع القرآن الكريم، والمركز التجاري العالمي بأبوظبي، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن مدرج خورفكان، وهيئة الاستثمار والتطوير شروق عن جزيرة العلم، وهيئة الشارقة للمتاحف عن متحف الشارقة للتراث ومربى الأحياء المائية، وهيئة تنفيذ المبادرات مبادرة عن استراحة السحب بخورفكان، ومركز خورفكان التخصصي لطب الأسنان، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن حديقة الصفا وحديقة العلم بعجمان، ومركز اكسبو خورفكان.

مطار الشارقة

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نحن سعداء بهذا النجاح الجديد الذي يشكل استمراراً للإنجازات التي حققتها إمارة الشارقة لتوفير بيئة حاضنة لذوي الإعاقة الحركية، وفق توجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تكللت قبل ثلاث سنوات بحصول الإمارة على لقب»مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية«، من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين خلال حفل اليوم العالمي للمدن العالمية عام 2018م».

ومن جهته، رفع المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة» أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حفظه الله، تقديراً وامتناناً لاهتمام سموه الكبير بتوفير حياة كريمة للمعاقين من خلال توفير التشريعات التي تضمن حقوقهم داخل المجتمع، وتوجيه سموه بتجهيز كافة المؤسسات الخدمية والترفيهية بما يتناسب والظروف الصحية للمعاقين.

مجمع القرآن

من جانبه، أعرب الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة عن بالغ تقديره وسروره بحصول المجمع على الشهادة الذهبية للأماكن المؤهلة لذوي الإعاقة والتزامه بتطبيق المعايير البيئية لذوي الإعاقة كجهة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين «المكتب الإقليمي.

جزيرة العلم

من جهته، قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق):»إن حصول جزيرة العلم على الشهادة الذهبية للأماكن المؤهلة لذوي الإعاقة من الاتحاد العالمي للمعاقين يعبر عن مدى التزامنا بتعزيز مكانة إمارة الشارقة كمدينة صديقة لفئة ذوي الإعاقة على المستويين المحلي والعالمي، وذلك انطلاقاً من الرؤية المركزية لمشروع الشارقة الحضاري التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والداعية إلى الاهتمام بكل الفئات العمرية والمجتمعية".

دمج

وأشار طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من جانبه حرص المكتب على دعم وتفعيل مشاركة ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف الفعاليات والأحداث التي يجري تنظيمها في الامارة وفق توجيهات حاكم الشارقة.

متاحف

ومن ناحيتها قالت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف أن إدراج متحف الشارقة للتراث ومربى الشارقة للأحياء المائية كوجهات صديقة لذوي الإعاقة على موقع الاتحاد العالمي للمعاقين، يعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لجعل متاحفها متاحة لكافة أفراد المجتمع بمن فيهم ذوي الإعاقات المختلفة.

اهتمام

ومن جهته، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة تولي اهتماماً دائماً بشريحة أصحاب الهمم، وتؤمن بإبداعاتهم وإمكاناتهم وتسعى جاهدةً لتمكينهم والأخذ بأيديهم للمضي في درب الحياة بقوة وإصرار.

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