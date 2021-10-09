محمد بن راشد يلتقي الرئيس الباكستاني بمقر إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وذلك بمقر إكسبو 2020 دبي.

ورحّب صاحب السمو، بالرئيس الباكستاني، في مستهل زيارته للدولة والتي يفتتح خلالها جناح بلاده في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020 دبي، حيث تناول اللقاء التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية في ضوء الروابط التاريخية بين دولة الإمارات وباكستان، والتي تعود إلى عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي وضع أساساً متيناً لهذه العلاقات التي حققت تقدماً مطرداً كنموذج يحتذى به للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء.

وتطرق اللقاء إلى بحث مستقبل التعاون بين الجانبين في ضوء الحرص المشترك على توسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية الفعّالة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وما يستدعيه ذلك من رصد وتفعيل فرص جديدة للتعاون لاسيما في مجالات الاستثمار والطاقة والزراعة وغيرها من المجالات، ومن أهمها التجارة، والتي وصل حجم تبادلاتها بين البلدين إلى نحو خمسة مليارات دولار، وسبل الارتقاء بها بما يعكس عمق العلاقات الثنائية في شقها الاقتصادي، ومتطلبات تحفيز القطاع الخاص على مزيد من التقارب لبحث الفرص الاستثمارية القائمة والمستقبلية ضمن القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز لعمليات التنمية في البلدين.

كما تم استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والجهود العالمية المبذولة لمواجهة جائحة كوفيد-19 وتجاوزها إلى مرحلة جديدة من التنمية تتضافر فيها الرؤى والأفكار من أجل خلق واقع عالمي جديد يحقق الرخاء والاستقرار والسلام للإنسانية جمعاء.

من جانبه، أعرب الرئيس الدكتور عارف علوي، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي طالما جمعت بين الجانبين، وتقديره للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وللدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهو ما يتجلى في استضافتها لأكبر تجمع عالمي هدفه تحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب والثقافات وتعزيز التعاون الدولي على تنوع مساراته،

وتشجيع الابتكار لإيجاد حلول مبدعة للتحديات العابرة للحدود من أجل صنع مستقبل أفضل لشعوب الأرض كافة.

كما أعرب الرئيس الباكستاني عن خالص شكره وتقدير بلاده إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لما توليه للجالية الباكستانية المقيمة في الدولة من أوجه العناية المختلفة، وعن اعتزازه بالدور الذي تسهم به الجالية في دعم توجهات الدولة نحو المستقبل، معرباً عن خالص أمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق طلال بالهول، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وحمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

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