محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أنجولا

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا الصديقة بحثا خلاله .. علاقات الصداقة و التعاون المشترك في مختلف المجالات و الآفاق المستقبلية لتعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

و بحث الجانبان خلال الإتصال أيضا الفرص الواعدة لتعزيز قاعدة الشراكة التجارية و الاقتصادية و الاستثمارية بين دولة الإمارات و أنجولا بما يعود بالخير على البلدين وناقشا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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